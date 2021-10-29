Гинцбург: прививаться назальной вакциной нужно будет не чаще раза в полгода

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что прививаться назальной вакциной от коронавирусной инфекции нужно будет не чаще раза в полгода.

«Этот вопрос тоже требует изучения, но во всяком случае, (прививаться) не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее Гинцбург рассказал о переходе к клиническим испытаниям назальной вакцины от коронавируса.

Также Гинцбург заявил, что иммунизация вакциной «Спутник V», а затем ревакцинация назальным препаратом, скорее всего, обеспечат максимальную защиту от COVID-19.