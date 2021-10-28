Гинцбург рассказал о наиболее эффективном способе защиты от COVID-19
«Мы предполагаем... что... вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», — цитирует РИА Новости заявление Гинцбурга.
Он также отметил, что при использовании назальной вакцины появляется независимый барьер для проникновения вируса в организм на уровне местного иммунитета в области «входных ворот» вируса.
Ранее Гинцбург рассказал о переходе к клиническим испытаниям назальной вакцины от коронавируса.