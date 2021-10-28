Гинцбург рассказал о наиболее эффективном способе защиты от COVID-19

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что иммунизация вакциной «Спутник V», а затем ревакцинация назальным препаратом, скорее всего, обеспечат максимальную защиту от COVID-19.

«Мы предполагаем... что... вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», — цитирует РИА Новости заявление Гинцбурга.

Он также отметил, что при использовании назальной вакцины появляется независимый барьер для проникновения вируса в организм на уровне местного иммунитета в области «входных ворот» вируса.

Ранее Гинцбург рассказал о переходе к клиническим испытаниям назальной вакцины от коронавируса.