В Минздрав России подали заявку на клинические исследования назальной формы «Спутника V»

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Генеральный директор компании «Генериум» Даниил Талянский заявил, что фирма подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы вакцины от коронавируса «Спутник V».
В Минздрав России подали заявку на клинические исследования назальной формы «Спутника V»
  • Reuters

Об этом он сказал агентству ТАСС. 

«На основании разработки института им. Н.Ф. Гамалеи мы сделали интраназальную форму вакцины, которая просто впрыскивается в нос... И мы подали документы в Минздрав России на получение разрешения на проведение клинических исследований», — отметил Талянский.

Он добавил, что в компании рассчитывают зарегистрировать препарат через шесть-восемь месяцев и сделать назальную вакцину «доступной для здравоохранения страны».

Как пояснил гендиректор фармкомпании, назальная форма «Спутника V» переносится мягче, чем обычная вакцина.

В августе директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о завершении доклинических исследований назальной вакцины от коронавируса и готовности перейти к клиническим.

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