В Минздрав России подали заявку на клинические исследования назальной формы «Спутника V»
- Reuters
Об этом он сказал агентству ТАСС.
«На основании разработки института им. Н.Ф. Гамалеи мы сделали интраназальную форму вакцины, которая просто впрыскивается в нос... И мы подали документы в Минздрав России на получение разрешения на проведение клинических исследований», — отметил Талянский.
Он добавил, что в компании рассчитывают зарегистрировать препарат через шесть-восемь месяцев и сделать назальную вакцину «доступной для здравоохранения страны».
Как пояснил гендиректор фармкомпании, назальная форма «Спутника V» переносится мягче, чем обычная вакцина.
В августе директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о завершении доклинических исследований назальной вакцины от коронавируса и готовности перейти к клиническим.