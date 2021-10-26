В Минздрав России подали заявку на клинические исследования назальной формы «Спутника V»

Генеральный директор компании «Генериум» Даниил Талянский заявил, что фирма подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом он сказал агентству ТАСС.

«На основании разработки института им. Н.Ф. Гамалеи мы сделали интраназальную форму вакцины, которая просто впрыскивается в нос... И мы подали документы в Минздрав России на получение разрешения на проведение клинических исследований», — отметил Талянский.

Он добавил, что в компании рассчитывают зарегистрировать препарат через шесть-восемь месяцев и сделать назальную вакцину «доступной для здравоохранения страны».

Как пояснил гендиректор фармкомпании, назальная форма «Спутника V» переносится мягче, чем обычная вакцина.

В августе директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о завершении доклинических исследований назальной вакцины от коронавируса и готовности перейти к клиническим.