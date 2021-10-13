Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19

Короткая ссылка
Российский Минздрав разрешил проведение клинических исследований назальной вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Гамалеи. Соответствующая информация опубликована в реестре разрешений клинических исследований.
Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19
  • РИА Новости

«Цель клинического исследования — оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак» в лекарственной форме «спрей назальный» при участии взрослых добровольцев», — говорится в документе.

Как уточняется, исследование, в котором примут участие 500 добровольцев, завершится 31 декабря 2023 года.

В августе директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о завершении доклинических исследований назальной вакцины от коронавируса и готовности перейти к клиническим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить