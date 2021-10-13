Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19
- РИА Новости
«Цель клинического исследования — оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак» в лекарственной форме «спрей назальный» при участии взрослых добровольцев», — говорится в документе.
Как уточняется, исследование, в котором примут участие 500 добровольцев, завершится 31 декабря 2023 года.
В августе директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о завершении доклинических исследований назальной вакцины от коронавируса и готовности перейти к клиническим.