Гинцбург заявил, что назальная вакцина от COVID-19 не заменит инъекционную

Директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал, что интраназальная вакцина от коронавируса создана для допзащиты организма и не сможет заменить инъекционную.

«Ни в коем случае (назальная вакцина не заменит инъекционную. — RT)!» — заявил Гинцбург в интервью «Российской газете».

По его словам, инъекционная вакцина формирует иммунитет в кровяном русле, а интраназальная создаёт местный иммунитет в носоглотке человека, создавая дополнительный барьер для инфекции.

Как отметил Гинцбург, ожидается, что обе вакцины будут дополнять друг друга, а количество препарата перейдёт в качество сформированной защиты.