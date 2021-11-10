Гинцбург заявил, что назальная вакцина от COVID-19 не заменит инъекционную
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«Ни в коем случае (назальная вакцина не заменит инъекционную. — RT)!» — заявил Гинцбург в интервью «Российской газете».
По его словам, инъекционная вакцина формирует иммунитет в кровяном русле, а интраназальная создаёт местный иммунитет в носоглотке человека, создавая дополнительный барьер для инфекции.
Как отметил Гинцбург, ожидается, что обе вакцины будут дополнять друг друга, а количество препарата перейдёт в качество сформированной защиты.