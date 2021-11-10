Гинцбург заявил, что назальная вакцина от COVID-19 не заменит инъекционную

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Директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал, что интраназальная вакцина от коронавируса создана для допзащиты организма и не сможет заменить инъекционную.
Гинцбург заявил, что назальная вакцина от COVID-19 не заменит инъекционную
  • AP
  • © Markus Schreiber

«Ни в коем случае (назальная вакцина не заменит инъекционную. — RT)!» — заявил Гинцбург в интервью «Российской газете».

По его словам, инъекционная вакцина формирует иммунитет в кровяном русле, а интраназальная создаёт местный иммунитет в носоглотке человека, создавая дополнительный барьер для инфекции.

Как отметил Гинцбург, ожидается, что обе вакцины будут дополнять друг друга, а количество препарата перейдёт в качество сформированной защиты.

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