Гинцбург заявил, что назальная вакцина от COVID-19 может быть зарегистрирована в 2022 году
«Сейчас ведутся её (назальной вакцины — RT) доклинические исследования», — цитирует ТАСС заявление Гинцбурга.
Он уточнил, что вакцина выйдет на клинические исследования в конце 2021 — начале 2022 года, а регистрация может состояться уже в 2022 году.
В феврале стало известно, что в Москве проведут испытания назальной формы вакцины «Спутник V».
В ноябре в ВОЗ заявили о разработке вакцины от COVID-19 в виде спрея для носа.