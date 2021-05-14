Гинцбург заявил, что назальная вакцина от COVID-19 может быть зарегистрирована в 2022 году

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RT
Директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что регистрация назальной вакцины от коронавирусной инфекции может произойти в 2022 году.

«Сейчас ведутся её (назальной вакцины — RT) доклинические исследования», — цитирует ТАСС заявление Гинцбурга.

Он уточнил, что вакцина выйдет на клинические исследования в конце 2021 — начале 2022 года, а регистрация может состояться уже в 2022 году.

В феврале стало известно, что в Москве проведут испытания назальной формы вакцины «Спутник V».

В ноябре в ВОЗ заявили о разработке вакцины от COVID-19 в виде спрея для носа.

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