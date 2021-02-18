В Москве проведут испытания назальной формы вакцины «Спутник V»

В Москве проведут три фазы клинических испытаний назального варианта вакцины «Спутник V».

«Мы исследуем и новые способы защиты от коронавируса. Специалистами разработана назальная форма «Спутника V», которая формирует иммунитет в зоне носоглотки», — написал в блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что данный препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты.

Ранее сообщалось, что за сутки в России выявлено 13 447 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Накануне стало известно о 12 828 заболевших.

Глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.