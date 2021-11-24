Песков уточнил ситуацию с вакцинацией Путина от COVID-19 назальным препаратом
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«Президент имел в виду, что речь идёт о жидкости. Это назальная вакцина, в испытаниях которой он принял участие», — цитирует его РИА Новости.
Как отметил Песков, назальную вакцину Путину впрыснули в носоглотку и нос на следующий день после ревакцинации препаратом «Спутник Лайт».
Он добавил, что никаких побочных эффектов у президента не было.
Ранее Путин сообщил, что испытал назальную вакцину от коронавируса. При этом он заявил, что это был «порошок назальной формы».