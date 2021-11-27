Гинцбург: дополнительно привитый назальной вакциной не будет распространителем COVID-19

Дополнительно привитый назальной вакциной против коронавирусной инфекции не будет распространителем вируса. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, при вакцинации назальной вакциной на слизистой оболочке образуются так называемые секреторные антитела.

«Человек, который получил такую (назальную. — RT) вакцинацию, одновременно был вакцинирован «Спутником V», он… будет обладать стерильным иммунитетом… Вы при этом не будете распространителем», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

Как уточняется, назальная вакцинация также создаёт «второй барьер, который должен преодолеть вирус, когда проникает в организм».

Ранее Гинцбург заявил, что привился отечественной назальной вакциной от коронавирусной инфекции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин принял назальную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в виде жидкости.

По данным РФПИ, интраназальная форма российской вакцины от коронавируса появится на международных рынках в 2022 году.