Глава ЕК: учёным необходимо несколько недель для изучения штамма «омикрон»

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Учёные в течение двух-трёх недель соберут всю необходимую информацию о новом штамме коронавируса «омикрон». Такое мнение выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК: учёным необходимо несколько недель для изучения штамма «омикрон»
  • AP

Трансляция с пресс-конференции велась на странице фон дер Ляйен в Twitter.

«Учёным и производителям вакцин нужны две-три недели, чтобы получить полную картину серьёзности мутации «омикрона», — заявила она.

Глава ЕК также призвала наращивать темпы вакцинации населения для увеличения титра антител.

Ранее власти Финляндии ограничили въезд из семи стран юга Африки после обнаружения в мире нового штамма коронавируса «омикрон».

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый высказался о ситуации со штаммом коронавируса «омикрон».

По его словам, источником возникновения нового штамма в России могут быть вернувшиеся из Египта граждане.

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