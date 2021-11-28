Сенатор Круглый высказался о ситуации со штаммом коронавируса «омикрон»

Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый высказался о ситуации со штаммом коронавируса «омикрон».

«Штамм «омикрон» уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения (в РФ. — RT) являются наши люди, которые посещали Египет», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, «нужно закрывать авиасообщение с Египтом, пока новый штамм не будет изучен».

Согласно данным на 28 ноября, в России за сутки зарегистрировали 33 548 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 570 373 случая COVID-19.

Кирилл Маслиев, кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о рекомендациях Минздрава по лечению COVID-19.