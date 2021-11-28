В России за сутки зафиксировали 33 548 случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 33 548 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 570 373 случая COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Днём ранее в стране зарегистрировали 33 946 случаев заболевания.

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РИА Новости

За сутки число выздоровевших среди пациентов с COVID-19 увеличилось на 30 646, достигнув 8 268 111. 24 ноября Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса для детей от 12 до 17 лет «Спутник М». Кирилл Маслиев, кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о рекомендациях Минздрава по лечению COVID-19.