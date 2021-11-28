В России за сутки зафиксировали 33 548 случаев коронавируса

Короткая ссылка
RT
В России за сутки зарегистрировали 33 548 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 570 373 случая COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Днём ранее в стране зарегистрировали 33 946 случаев заболевания.
В России за сутки зафиксировали 33 548 случаев коронавируса
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

За сутки число выздоровевших среди пациентов с COVID-19 увеличилось на 30 646, достигнув 8 268 111.

24 ноября Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса для детей от 12 до 17 лет «Спутник М».

Кирилл Маслиев, кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о рекомендациях Минздрава по лечению COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить