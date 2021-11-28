Финляндия ограничила въезд из семи стран Африки

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Финляндия с 28 ноября ограничила въезд из семи стран юга Африки после обнаружения в мире нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщили в МВД страны.
Финляндия ограничила въезд из семи стран Африки
  • Reuters

«С 28 ноября Финляндия ограничивает въезд путешественников, которые в последние 14 дней находились в Ботсване, Эсватини, ЮАР, Лесото, Мозамбике, Намибии или Зимбабве», — говорится в сообщении.

Как уточняется, это решение означает, что путешественник, находившийся в этих странах, не может попасть в Финляндию, предъявив сертификат о вакцинации.

Ограничения будут действовать до 19 декабря, они не касаются граждан Финляндии и лиц, постоянно проживающих в этой стране.

Ранее власти Великобритании ужесточили правила въезда на территорию Соединённого Королевства в связи с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

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