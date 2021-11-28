Великобритания ужесточила правила въезда в страну из-за COVID-19
Как сообщает The Guardian со ссылкой на британского премьер-министра, теперь при въезде на территорию государства всем, включая привитых от COVID-19, необходимо сделать ПЦР-тест и самоизолироваться до получения отрицательного результата.
В транспорте и магазинах необходимо будет соблюдать масочный режим.
Вместе с этим отмечается, что принятые меры могут быть пересмотрены через три недели.
«Мы не знаем, насколько вакцины будут эффективны против нового штамма. Но у нас есть веские причины считать, что вакцины дадут, как минимум, какой-то уровень защиты», — сказал Джонсон.
Ранее сообщалось, что Великобритания с 26 ноября временно приостановила авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529.
Также стало известно, что в стране выявили два случая заболевания новым штаммом COVID-19 «омикрон».