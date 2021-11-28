Главы Минздравов G7 проведут экстренное совещание в связи с выявлением штамма «омикрон»
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«Под председательством Великобритании в понедельник, 29 ноября, состоится срочная встреча министров здравоохранения G7 для обсуждения последней информации, касающейся штамма «омикрон», — говорится в заявлении ведомства.
Великобритания с 26 ноября временно приостановила авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529.
25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».
Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый высказался о ситуации со штаммом коронавируса «омикрон».
По его словам, источником возникновения нового штамма в России могут быть вернувшиеся из Египта граждане.