Главы Минздравов G7 проведут экстренное совещание в связи с выявлением штамма «омикрон»

Министры здравоохранения стран G7 проведут 29 ноября экстренную встречу в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом говорится в заявлении Минздрава Великобритании.

«Под председательством Великобритании в понедельник, 29 ноября, состоится срочная встреча министров здравоохранения G7 для обсуждения последней информации, касающейся штамма «омикрон», — говорится в заявлении ведомства.

Великобритания с 26 ноября временно приостановила авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый высказался о ситуации со штаммом коронавируса «омикрон».

По его словам, источником возникновения нового штамма в России могут быть вернувшиеся из Египта граждане.