Главы Минздравов G7 проведут экстренное совещание в связи с выявлением штамма «омикрон»

Короткая ссылка
Министры здравоохранения стран G7 проведут 29 ноября экстренную встречу в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом говорится в заявлении Минздрава Великобритании.
Главы Минздравов G7 проведут экстренное совещание в связи с выявлением штамма «омикрон»
  • AP
  • © Frank Augstein

«Под председательством Великобритании в понедельник, 29 ноября, состоится срочная встреча министров здравоохранения G7 для обсуждения последней информации, касающейся штамма «омикрон», — говорится в заявлении ведомства.

Великобритания с 26 ноября временно приостановила авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый высказался о ситуации со штаммом коронавируса «омикрон».

По его словам, источником возникновения нового штамма в России могут быть вернувшиеся из Египта граждане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить