В Минздраве Египта заявили об отсутствии инфицированных штаммом «омикрон» в стране

В Египте не зафиксировано случаев инфицирования новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом заявил и. о. министра здравоохранения страны Халед Абд аль-Гаффар.

«Анализ генетической последовательности положительных проб на коронавирус доказал отсутствие штамма «омикрон» в Египте на данный момент», — приводит его слова РИА Новости.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый высказался о ситуации со штаммом коронавируса «омикрон».

По его словам, источником возникновения нового штамма в России могут быть вернувшиеся из Египта граждане.