В Минздраве Египта заявили об отсутствии инфицированных штаммом «омикрон» в стране
- Reuters
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«Анализ генетической последовательности положительных проб на коронавирус доказал отсутствие штамма «омикрон» в Египте на данный момент», — приводит его слова РИА Новости.
25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».
Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый высказался о ситуации со штаммом коронавируса «омикрон».
По его словам, источником возникновения нового штамма в России могут быть вернувшиеся из Египта граждане.