В ВОЗ рекомендовали подготовиться к усилению ограничительных мер из-за штамма «омикрон»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала странам быть готовыми усилить социальные и санитарные меры на фоне появления штамма коронавируса «омикрон». Об этом говорится в докладе организации.

«Принимая во внимание оценку риска, эпидемиологическую ситуацию, возможности реагирования, уровень вакцинации... а также неопределённость, связанную с быстро развивающейся ситуацией со штаммом «омикрон», страны должны быть готовы к своевременному усилению социальных и санитарных мер», — приводит РИА Новости сообщение.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

В ВОЗ заявили, что пока недостаточно данных, чтобы утверждать, что новый штамм коронавируса «омикрон» заразнее других вариантов.

В организации также сообщили о высокой вероятности дальнейшего распространения штамма «омикрон» на глобальном уровне.