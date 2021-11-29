В ВОЗ рекомендовали подготовиться к усилению ограничительных мер из-за штамма «омикрон»
- AP
«Принимая во внимание оценку риска, эпидемиологическую ситуацию, возможности реагирования, уровень вакцинации... а также неопределённость, связанную с быстро развивающейся ситуацией со штаммом «омикрон», страны должны быть готовы к своевременному усилению социальных и санитарных мер», — приводит РИА Новости сообщение.
25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».
В ВОЗ заявили, что пока недостаточно данных, чтобы утверждать, что новый штамм коронавируса «омикрон» заразнее других вариантов.
В организации также сообщили о высокой вероятности дальнейшего распространения штамма «омикрон» на глобальном уровне.