ВОЗ заявила о высокой вероятности глобального распространения штамма «омикрон»

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о высокой вероятности дальнейшего распространения штамма «омикрон» на глобальном уровне.
ВОЗ заявила о высокой вероятности глобального распространения штамма «омикрон»
  • Reuters

«Вероятность потенциального дальнейшего распространения «омикрона» на глобальном уровне высока», — заявили в ВОЗ.

В организации также сообщили, что общий глобальный риск, связанный с этим штаммом, считается очень высоким.

«В зависимости от характеристик (штамма. — RT) могут возникнуть серьёзные последствия в случае возникновения очередной масштабной вспышки COVID-19 из-за «омикрона», — приводит сообщение РИА Новости. 

Кроме того, ВОЗ предупредила, что у ранее перенёсших коронавирус повышается риск повторного инфицирования при контакте с новым вариантом вируса «омикрон».

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

В ВОЗ заявили, что пока недостаточно данных, чтобы утверждать, что новый штамм коронавируса «омикрон» заразнее других вариантов.

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