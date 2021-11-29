В ВОЗ заявили, что переболевшие COVID-19 могут заболеть новым штаммом «омикрон»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что у ранее перенёсших коронавирус повышается риск повторного инфицирования при контакте с новым вариантом вируса «омикроном».

«Пока не ясно, является ли «омикрон» более трансмиссивным — например, легче передаётся от человека к человеку — по сравнению с другими вариантами, включая вариант «дельта», — сказано в сообщении.

В организации подчеркнули, что число людей с положительным результатом теста на COVID-19 в ЮАР возросло, но ещё не понятно, связано ли это с «омикроном» или с иными факторами.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

Ранее сообщалось, что у ВОЗ пока недостаточно данных, чтобы утверждать, что новый штамм коронавируса «омикрон» заразнее других вариантов.