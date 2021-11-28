Власти Израиля одобрили мониторинг геолокации заболевших штаммом «омикрон»

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет подписал распоряжение, разрешающее спецслужбе ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) отслеживать геолокации заболевших новым штаммом коронавируса «омикрон».

Об этом говорится в сообщении канцелярии премьера.

Распоряжение будет действовать до полуночи (01:00 мск) 2 декабря.

Отмечается, что тем самым власти стремятся разорвать цепочки заболеваемости новым штаммом.

Ранее власти Израиля приняли решение о закрытии границ из-за нового штамма COVID-19.

26 ноября в Израиле был выявлен первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса B.1.1.529. Его обнаружили у вернувшегося из Малави гражданина.