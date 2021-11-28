Власти Израиля одобрили мониторинг геолокации заболевших штаммом «омикрон»
- AP
Об этом говорится в сообщении канцелярии премьера.
Распоряжение будет действовать до полуночи (01:00 мск) 2 декабря.
Отмечается, что тем самым власти стремятся разорвать цепочки заболеваемости новым штаммом.
Ранее власти Израиля приняли решение о закрытии границ из-за нового штамма COVID-19.
26 ноября в Израиле был выявлен первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса B.1.1.529. Его обнаружили у вернувшегося из Малави гражданина.