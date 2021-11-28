Власти Израиля приняли решение о закрытии границ из-за нового штамма COVID-19

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В Израиле на две недели закрывают границу для иностранцев в связи с появлением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

Соответствующее решение приняла министерская комиссия по борьбе с пандемией на экстренном совещании.

«На заседании были приняты следующие решения: иностранцам из всех стран будет запрещён въезд в Израиль, за исключением случаев, одобренных Комитетом по исключениям», — сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны.

Нафтали Беннет ранее назвал чрезвычайным положение в Израиле из-за нового штамма COVID-19.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. 

Кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии COVID-19.

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