Власти Израиля приняли решение о закрытии границ из-за нового штамма COVID-19
Соответствующее решение приняла министерская комиссия по борьбе с пандемией на экстренном совещании.
«На заседании были приняты следующие решения: иностранцам из всех стран будет запрещён въезд в Израиль, за исключением случаев, одобренных Комитетом по исключениям», — сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны.
Нафтали Беннет ранее назвал чрезвычайным положение в Израиле из-за нового штамма COVID-19.
25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным.
Кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии COVID-19.