Финансовый бонус: правительство направит более 6 млрд рублей на поддержку семей с детьми

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился направить в регионы дополнительно 6 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет. Таким образом, общий объём финансирования программы в 2021 году составит около 311 млрд рублей. По словам экспертов, в условиях пандемии государство берёт на себя часть расходов малообеспеченных россиян с детьми, что позволяет существенно ослабить нагрузку на бюджеты семей. Кроме того, правительство выделит ещё около 100 млрд рублей на расселение граждан из аварийных домов. Инициатива позволит повысить объёмы строительства и улучшить производительность труда в стране, считают специалисты.

Правительство России дополнительно направит в регионы более 6 млрд рублей на поддержку малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет. Соответствующее распоряжение во вторник, 7 декабря, подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Такая поддержка очень важна. Ведь речь идёт о маленьких детях, которые растут в семьях, где есть материальные трудности», — отмечал ранее глава кабмина.

В 2021 году на эти цели власти уже направили почти 305 млрд рублей. При этом, как отмечают в правительстве, поддержка стала более адресной.

Напомним, что начисление пособий россиянам с детьми от трёх до семи лет стартовало ещё в июне 2020-го. Тогда всем семьям с доходом ниже регионального прожиточного минимума средства выплачивались в одинаковом размере — 50% от прожиточного минимума на детей. В среднем по стране сумма составляла 5,5 тыс. рублей. В 2021 году власти решили изменить порядок предоставления пособий и привязать выплаты к уровню доходов семьи.

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Сейчас, если после получения выплаты в размере 50% от прожиточного минимума на ребёнка (около 5650 рублей в 2021 году) среднедушевой доход семьи всё ещё остаётся ниже величины прожиточного минимума на душу населения (11 653 рубля), размер пособия повышают до 75% (порядка 8475 рублей). Если этого по-прежнему недостаточно, сумму выплаты увеличивают до 100% от прожиточного минимума на ребёнка — 11 300 рублей.

В период пандемии именно родители с детьми стали наиболее уязвимой категорией граждан, считает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, Россия на этом фоне следует общемировому тренду и наращивает поддержку наименее защищённых групп населения.

«При рождении детей затраты семьи заметно увеличиваются, а доходы не растут такими же темпами. В итоге нагрузка на семейный бюджет усиливается, что может негативно сказаться на благополучии детей. Чтобы избежать подобного сценария, правительство берёт часть задач по обеспечению таких семей на себя», — отметил Остапкович в разговоре с RT.

Согласно оценке специалиста, с учётом продолжающейся пандемии малообеспеченные семьи с детьми и дальше будут нуждаться в государственной поддержке. В этих условиях власти могут продолжить выделять деньги на материальную помощь и в 2022 году, не исключил экономист.

РИА Новости

© Илья Питалев

Михаил Мишустин также распорядился выделить регионам ещё более 100 млрд рублей на ускоренное расселение граждан из аварийного жилья. Деньги на эти цели поступят из резервного фонда правительства.

«Многие граждане смогут переехать в современные и комфортные квартиры и дома, что благоприятно скажется не только на условиях их жизни, но и поможет достижению национальных целей развития, которые определил президент», — отметил премьер-министр.

В настоящий момент процесс расселения аварийного жилья в России уже идёт с опережением графика. Об этом 6 декабря заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы строим для жителей аварийных домов на 137% от количества людей больше и на 127% от плана физических квадратных метров. Это благодаря опережающему строительству и целому ряду мер, которые были приняты для поддержки расселения аварийного жилья», — подчеркнул Хуснуллин.

Как полагают в правительстве, выделение дополнительных средств позволит расселить людей из почти 2 млн кв. м ветхого жилья. Более того, в России планируется запустить новую программу по улучшению жилищных условий россиян, проживающих в аварийных домах. Соответствующее поручение в конце сентября дал президент Владимир Путин.

«Я уже говорил много раз, ещё раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года», — подчеркнул глава государства.

РИА Новости

© Виталий Аньков

По словам Георгия Остапковича, за последние 30 лет в России сформировался значимый фонд аварийного жилья. Как подчеркнул эксперт, проживание в таких домах негативно сказывается на здоровье и работоспособности граждан. В свою очередь, переселение россиян позволит отчасти увеличить производительность труда в стране и одновременно улучшить ситуацию в строительной отрасли. Похожей точки зрения придерживается и руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития экономист Никита Масленников.

«Плохие жилищные условия — это одна из основных проблем в стране. Деньги в первую очередь пойдут на расселение граждан в ряде наиболее проблемных регионов. Это также подстегнёт строительный рынок по всей стране», — заключил Масленников.