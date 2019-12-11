Интеллектуальная экономика: в Москве завершился VI Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес»

К 2030 году роботизация и развитие технологий могут привести к исчезновению профессий водителя, продавца, бухгалтера и почтальона. Об этом рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий на VI Конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес». По словам Садовничего, через десять лет самыми востребованными станут специалисты в области искусственного интеллекта и 3D-технологий. Как отмечают специалисты, для успешного развития инноваций необходимы вложения в человеческий капитал.

Развитие технологий в мире может привести к исчезновению некоторых массовых и интеллектуальных профессий уже к 2030 году. Такой точки зрения придерживается ректор Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Виктор Садовничий.

«К 2030 году уже уверенно прогнозируется, что исчезнут массовые профессии: водитель, продавец, оператор колл-центра, почтальон. Исчезнут некоторые интеллектуальные профессии, которые требуют высшего образования: бухгалтер, юрисконсульт, референт-переводчик», — рассказал Садовничий на полях VI Конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес».

Согласно исследованию Всемирного экономического форума (ВЭФ), к 2022 году глобальная автоматизация приведёт к сокращению около 75 млн рабочих мест. В то же время массовое внедрение инноваций сможет компенсировать потери и дополнительно создать порядка 130 млн вакансий.

«Внедрение технологии искусственного интеллекта и роботизация могут принести мировой экономике дополнительно порядка $15,7 трлн к 2030 году. Автоматизация повседневных задач и администрирования позволит сотрудникам компаний сосредоточиться на более сложной работе. При этом разработка продукции станет более гибкой, поскольку машины могут быстрее анализировать потребности покупателей», — полагают эксперты ВЭФ.

Как отметил Виктор Садовничий, через десять лет наиболее востребованными окажутся именно специалисты в области искусственного интеллекта и 3D-технологий. При этом в России цифровизация не спровоцирует скачка безработицы. Об этом ещё в конце ноября заявлял первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Многие опасаются цифровизации, новой экономики и безработицы. Ничего подобного. В других странах тоже идёт технологический прорыв, там нет безработицы за счёт высвобождения рабочих мест. У нас абсолютно нет опасений, что мы получим социальный негатив», — считает Антон Силуанов.

По словам Силуанова, граждане, потерявшие работу из-за автоматизации, смогут пройти программу переподготовки. При этом цифровизация позволит создавать квалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места, а также будет усиливать деловую активность в стране.

Отметим, что развитие цифровой экономики входит в число национальных проектов России. Речь идёт о целях, которые поставил президент Владимир Путин, и выполнение которых должно привести к ускорению роста экономики страны до уровня выше среднемирового уже к 2024 году.

Как ранее заявлял вице-премьер Максим Акимов, с 2020 по 2024 годы на развитие цифровой экономики из бюджета планируется направить 258 млрд рублей. При этом объём частного финансирования отрасли составит порядка 50 млрд рублей в год.

«Это беспрецедентный ресурс. Мы ещё не поддерживали технологический трек такими суммами по всем институтам развития. Если брать объём в целом, то он значительно превышает то, что было сделано за последние десять лет», — говорится в заявлении Максима Акимова, опубликованного на официальном сайте проекта «Цифровая экономика 2024».

Впрочем, как отметили участники Конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес», для успешного развития цифровизации необходимы соответствующие вложения в человеческий капитал и развитие ценностей.

«Технические инновации, являющиеся сегодня частью общего процесса развития экономики, не могут быть успешными вне культурных и социальных инноваций. Ценности, заложенные в детстве, становятся основой личной и профессиональной успешности человека. Поэтому очень важно, чтобы связка «семья — ребёнок — школа» работала как слаженный механизм формирования базовых знаний и навыков», — считает первый заместитель генерального директора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова.

Ежегодный Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес» организуют МГУ и компания «Иннопрактика». Традиционно в нём участвуют представители науки и образования, а также российские предприниматели.

В этом году центральным событием конгресса стало пленарное заседание «Культурный код» экономики: все мы родом из детства». В числе спикеров выступили ректор МГУ Виктор Садовничий, вице-премьер Ольга Голодец, министр просвещения Ольга Васильева, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков, а также министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.