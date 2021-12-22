«Устойчивый рост зарплат»: как восстановление рынка труда отразилось на экономике России в 2021 году

С начала 2021 года число зарегистрированных безработных граждан в России снизилось на 2 млн человек. Об этом в среду, 22 декабря, сообщили в правительстве страны. По данным кабмина, сегодня в экономике заняты более 72 млн россиян. При этом общий уровень безработицы уже опустился ниже докризисных значений и обновил двухлетний минимум. Оживление рынка труда в текущем году эксперты связывают с отменой большинства карантинных ограничений, инициативами властей, а также увеличением числа самозанятых. Как отмечают специалисты, спрос на рабочую силу продолжает уверенно расти, что, в свою очередь, способствует повышению зарплат.

С начала 2021 года число безработных россиян, официально зарегистрированных в центрах занятости, сократилось более чем в три раза. На сегодняшний день в стране насчитывается 780 тыс. таких граждан, хотя ещё в январе их было на 2 млн больше. Об этом в среду, 22 декабря, сообщили в правительстве России по итогам заседания вице-премьера Татьяны Голиковой с межведомственной рабочей группой по восстановлению рынка труда.

По данным кабмина, всего в экономике страны сейчас заняты 72,3 млн россиян. Это на 400 тыс. человек больше целевого уровня.

«Для достижения целевых показателей каждым регионом были приняты комплексы мер по восстановлению рынка труда. Они были разработаны с учётом ситуации на локальных рынках труда и включали мероприятия по линии большинства органов региональной власти», — отметили в правительстве.

Согласно оценке Министерства труда и социальной защиты, в начале 2021 года общий уровень безработицы в России составлял 5,9%. Вместе с тем уже в середине осени показатель опустился до 4,3% — самого низкого уровня с августа 2019-го.

«Это как раз допандемийный уровень. Сегодня уже можно сказать, что рынок труда в России полностью восстановился, а это, отмечу, произошло ещё далеко не во всех ведущих экономиках мира», — заявлял в конце ноября президент России Владимир Путин.

kremlin.ru

Напомним, что безработица в России начала заметно расти в 2020 году в связи с пандемией коронавируса и введением целого ряда карантинных ограничений. Тогда с марта по август соответствующий показатель подскочил с 4,7 сразу до 6,4%. В последний раз такое высокое значение можно было наблюдать в 2012 году.

На фоне сложившейся ситуации глава государства поручил правительству добиться полного восстановления занятости к концу 2021 года. Впрочем, оживление рынка труда произошло быстрее, чем изначально предполагалось, отмечают специалисты.

«В этом году уже не было серьёзных ковидных ограничений для бизнеса. При этом за два года пандемии предприятия сумели подстроиться к новым реалиям и теперь легче переносят периоды турбулентности», — отметила в разговоре с RT генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

Как подчеркнула специалист, позитивную роль также сыграли меры правительства по поддержке занятости. В первую очередь речь идёт о программе льготных кредитов для бизнеса.

В рамках инициативы предприятия получили возможность оформить заём по сниженной ставке при условии сохранения численности работников на уровне не ниже 90% штата. Полученные средства компании могли направить на зарплаты своим сотрудникам или на погашение арендных и налоговых платежей.

Также по теме Рабочая дистанция: за год число вакансий на удалёнке в России выросло почти втрое За последний год в России число вакансий с возможностью дистанционной занятости выросло почти в три раза. В свою очередь, спрос...

«Программа не только позволила сдержать безработицу, но и привела к обелению бизнеса. Многие предприниматели для получения льготы оформляли в штат тех, кто раньше мог трудиться неофициально», — добавила Ускова.

Восстановлению занятости также способствовал запуск программ по переобучению граждан и субсидированию найма, напомнила в беседе с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Кроме того, по её словам, снижение безработицы в стране отчасти связано с ростом числа самозанятых. В 2021 году количество таких россиян увеличилось более чем в два раза и сейчас превышает 3,5 млн человек.

«За счёт наблюдаемого снижения безработицы уменьшаются затраты государства на выплаты пособий и в то же время растут налоговые отчисления. Всё это позволяет лучше наполнять региональные бюджеты и государственную казну в целом», — добавила Светлана Бессараб.

Денежный эффект

Согласно оценке Банка России, в настоящий момент спрос на рабочую силу в стране продолжает расти. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, количество вакансий примерно на треть превышает уровни двухлетней давности. При этом во многих отраслях сегодня уже наблюдается нехватка персонала.

«Если посмотрим на миграционный приток рабочей силы, то он… уже вернулся к допандемическому уровню. Но из-за того, что спрос в отраслях с большой долей трудовых мигрантов (в доставке товаров, строительстве) за это время существенно вырос, их всё равно не хватает. В результате увеличение спроса на труд по различным категориям работников транслируется в устойчивый рост номинальных зарплат», — отметила Набиуллина.

По последним данным Росстата, в сентябре 2021 года средняя номинальная заработная плата в России увеличилась на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составила 54,6 тыс. рублей. В реальном выражении (с учётом инфляции) показатель вырос на 2%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, по итогам текущего года средний уровень зарплаты в стране может превысить 56 тыс. рублей.

«Снижение безработицы и восстановление занятости означают стабильность доходов населения. Именно доходы и их рост обеспечивают потребительский спрос, от которого зависят многие отрасли экономики страны — от ретейла до производства продуктов питания и товаров. А если есть спрос на товары, растёт прибыль компаний, увеличиваются доходы государства, которое эти средства направляет на социальные нужды», — объяснил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.