«В ближайшее время будут приняты решения»: в Минтруде рассказали о планах компенсировать инфляцию пенсионерам

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал о планах компенсировать российским пенсионерам высокую инфляцию. По его словам, предложения уже подготовлены, а необходимые решения будут приняты в ближайшее время. Ранее в связи с ростом потребительских цен президент страны Владимир Путин заявил о необходимости проиндексировать пенсии выше фактической инфляции. По словам экспертов, инициатива позволит защитить права получателей выплат и выполнить социальные обязательства государства. Кроме того, в 2022 году по уровню фактической инфляции должен быть увеличен размер материнского капитала.

В Министерстве труда и социальной защиты России планируют компенсировать пенсионерам высокую инфляцию. Об этом во вторник, 7 декабря, заявил глава ведомства Антон Котяков на «правительственном часе» в Госдуме.

«В рамках дополнительного поручения со стороны президента о необходимости предоставления вариантов дополнительной компенсации высокой инфляции мы также подготовили свои предложения. В ближайшее время я думаю, что будут приняты соответствующие решения», — заявил Котяков.

Как напомнил министр, одобренный проект бюджета предусматривает индексацию пенсий в 2022 году на 5,9%. Впрочем, по словам главы Минтруда, уровень инфляции может оказаться выше этого значения, в связи с чем необходимо компенсировать разрыв.

По последним оценкам Росстата и Минэкономразвития, годовая инфляция в России ускорилась до 8,4%. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в феврале 2016-го. Согласно прогнозу Центробанка, по итогам 2021 года показатель будет находиться в диапазоне 7,4—7,9%.

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«Надо сказать, конечно, что у нас сейчас прогноз и по инфляции идёт, скорее, по верхней границе нашего прогноза, мы это будем учитывать», — заявила 30 ноября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

На фоне роста потребительских цен в середине ноября президент страны Владимир Путин предложил дополнительно повысить в 2022 году минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум — сразу на 8,6%. Одновременно глава государства напомнил о необходимости индексации пенсий выше фактической инфляции.

«Начиная с 2019 года мы строго выдерживали это правило. Сегодня с учётом значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно», — отмечал российский лидер.

Индексация пенсий по уровню фактической инфляции позволит защитить права получателей выплат и одновременно выполнить социальные обязательства государства перед гражданами. Таким мнением с RT поделился первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«В условиях наблюдаемого роста инфляции такая индексация просто необходима. Для пенсионеров увеличение выплат гарантирует возможность поддерживать привычный уровень жизни, не экономя на лекарствах, отдыхе и продуктах питания», — подчеркнул специалист.

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В 2022 году по уровню фактической инфляции планируется проиндексировать материнский капитал. Соответствующий закон депутаты Госдумы одобрили 7 декабря в третьем, окончательном чтении.

«Теперь размер маткапитала будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля очередного года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год, так же будет осуществляться пересмотр размера оставшейся части суммы средств маткапитала», — говорится на сайте нижней палаты парламента.

Отметим, что на сегодняшний день в рамках программы материнского капитала на первого ребёнка выделяют 483 882 рубля, а на второго — 639 432 рубля. При этом, если семье уже были выплачены деньги за первенца, при появлении второго ребёнка начисляют 155 550 рублей.

Ранее предполагалось, что с 1 февраля 2022 года размер выплаты на первого ребёнка увеличится до 503 237 рублей, а на второго — до 665 009 рублей. Впрочем, теперь значения окажутся ещё выше, отмечают эксперты.

«Это, по сути, техническое решение. Власти сейчас выравнивают индексацию всех социальных выплат для того, чтобы никто не остался обделён, в том числе пенсионеры и получатели материнского капитала», — отметил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Как подчеркнул Павел Сигал, действия властей позволят защитить деньги россиян от инфляции. В то же время инициативы по дополнительной индексации выплат не окажут серьёзной нагрузки на бюджет страны, уверен эксперт.

«Для бюджета страны индексация выплат остаётся посильной нагрузкой. Российская казна восстанавливается от последствий кризиса, в том числе и за счёт роста нефтяных котировок и дополнительного поступления сырьевых налогов в бюджет», — добавил специалист.

7 декабря Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022—2024 годы. Предполагается, что в течение следующих двух лет доходы государственной казны будут превышать расходы.