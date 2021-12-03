Выше 7,2% годовых: средние ставки по депозитам в России обновили максимум с июня 2019 года

Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках достигла максимального значения с середины 2019 года и превысила 7,2% годовых. Эксперты связывают это с действиями Центробанка. На фоне ускорения инфляции регулятор активно поднимает ключевую ставку для сдерживания роста цен. Финансовые организации, в свою очередь, внимательно следят за решениями ЦБ и также повышают проценты по кредитам и депозитам. Как полагают специалисты, тенденция может продолжиться в ближайшие месяцы, а в 2022 году банковские вклады позволят принести россиянам реальную доходность.

По итогам ноября 2021 года средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших российских банках выросла до 7,21% годовых. Достигнутое значение стало самым высоким с июня 2019-го. Такие данные в пятницу, 3 декабря, представил Центробанк.

Процентная ставка по депозитам в России уверенно растёт с начала 2021 года и за это время увеличилась более чем в 1,5 раза. Так, ещё в начале января показатель составлял около 4,49% годовых.

Наблюдаемую динамику опрошенные RT эксперты во многом объясняют ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ. Традиционно финансовые организации внимательно следят за изменением ключевой ставки Центробанка и уже на основе принимаемых регулятором решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных и депозитных ставок.

Напомним, что в 2020 году на фоне пандемии коронавируса Банк России активно снижал свою ключевую ставку для стимулирования экономики и деловой активности. Так, регулятор опустил её с 6,25 до 4,25% годовых — минимального уровня за весь постсоветский период. Впрочем, уже в 2021 году для борьбы с инфляцией Центробанк стал повышать ставку и в октябре поднял её до уровня 7,5% годовых.

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«В марте 2021 года Банк России впервые с декабря 2018-го начал поднимать ключевую ставку. С этого месяца в доходностях по вкладам начался устойчивый растущий тренд, который будет доминировать до тех пор, пока ЦБ не смягчит свою политику», — отметил в беседе с RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ намечено на 17 декабря. При этом в ходе своей итоговой встречи в 2021 году топ-менеджмент регулятора может повысить ставку сразу на 100 базисных пунктов — до 8,5% годовых. Такую возможность не исключила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы сейчас пока движемся в рамках базового сценария. На прошлом заседании мы обозначили, как мы видим диапазон ставки до конца этого года: там диапазон от нуля до 100 (базисных пунктов. — RT). Мы в этом диапазоне будем рассматривать решение. Но надо сказать, конечно, что у нас сейчас прогноз и по инфляции идёт, скорее, по верхней границе нашего прогноза, мы это будем учитывать», — заявила Набиуллина во время инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!».

Согласно последним оценкам Росстата и Минэкономразвития, в конце ноября уровень годовой инфляции в России составил около 8,4%. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в феврале 2016 года.

Повышение ключевой ставки является одним из главных экономических инструментов для замедления инфляции. Как объясняют эксперты, действия ЦБ приводят к подорожанию кредитов, в результате чего снижается уровень потребления. В то же время за счёт повышения процентов по вкладам увеличиваются объёмы сбережений. Таким образом, потребительский спрос в экономике ослабевает, что ведёт к торможению роста цен.

«Учитывая твёрдую позицию Центробанка и пока ещё отсутствие признаков замедления инфляции, можно ожидать, что рост доходностей по вкладам в ближайшие месяцы продолжится», — подчеркнул Игорь Галактионов.

По прогнозу специалиста, до конца 2021 года средние ставки по депозитам в России могут вырасти до 7,6—7,7% годовых. При этом уже в 2022-м показатель способен превысить 8%, считает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

«По нашим оценкам, в следующем году диапазон средней ставки по индикативным депозитам сроком более одного года составит 8—10% годовых», — предположил эксперт в разговоре с RT.

Денежный приток

По последним данным ЦБ, с начала 2021 года объём средств населения на счетах банков увеличился на 392 млрд рублей. В условиях роста процентных ставок по депозитам россияне стали чаще пользоваться банковскими вкладами для защиты денег от инфляции. Об этом в интервью RT рассказала операционный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.

«Объективно депозиты в этом году стали выгоднее, чем раньше. Ещё в 2020-м условия даже по самым выгодным тарифам существенно отставали от уровня инфляции, что спровоцировало переток активов в недвижимость, а также на фондовый рынок. Теперь по мере роста доходности граждане вновь обращаются к банкам», — пояснила эксперт.

По её словам, в росте ставок по депозитам и вкладам определённую роль играет и сезонный фактор. Так, перед Новым годом банки традиционно запускают дополнительные акции по долгосрочным предложениям с целью расширить клиентскую базу и привлечь как можно больше средств на длительный период.

РИА Новости

© Павел Лисицын

При этом большинство россиян по-прежнему считают депозиты наиболее надёжным способом сбережения средств, что также способствует притоку денег на банковские счета. Таким мнением с RT поделилась старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Население по-прежнему воспринимает банковский депозит как интересный и наиболее понятный инструмент для безопасного сохранения денег. Немногие граждане хотят разбираться и инвестировать в фондовый рынок, который хоть и является более доходным, но всё же остаётся рискованным», — заключила Бодрова.

Согласно прогнозу Центробанка, в 2022 году инфляция в России может опуститься до уровня 4—4,5%. В этих условиях банковские вклады способны принести реальную доходность, считают аналитики.