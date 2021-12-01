Зимний настрой: как могут измениться курсы доллара и евро в декабре

На первых торгах декабря российская валюта умеренно дорожает по отношению к доллару и евро. Как полагают эксперты, в ближайший месяц определяющим фактором для рубля станет развитие ситуации вокруг распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Инвесторы будут внимательно следить за изменением нефтяных цен и решениями стран — участниц соглашения ОПЕК+. Кроме того, важную роль для нацвалюты до конца года должны сыграть действия ФРС США и Банка России, не исключают аналитики. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро в декабре — в материале RT.

В среду, 1 декабря, российская валюта незначительно укрепляется на Московской бирже. В начале дня курсы доллара и евро опускались на 0,35% — до 73,79 и 83,6 рубля соответственно.

Нацвалюта умеренно дорожает после заметного ослабления в ноябре. Так, за месяц курс доллара вырос на 4,4% — до 74,07 рубля, а курс евро — на 2,4%, до 83,9 рубля. При этом в конце ноября значения ненадолго поднимались до 75,92 и 85,69 рубля соответственно.

Давление на рубль во многом оказало резкое снижение нефтяных цен, считают специалисты. Так, в ноябре сырьё эталонного сорта Brent подешевело почти на 17% — до $70,19 за баррель. Более того, на торгах 30 ноября котировки в определённый момент падали до $67,51 за баррель. Значение стало самым низким за последние три месяца.

«Причиной наблюдаемой динамики стал новый штамм коронавируса. Инвесторы опасаются возобновления локдаунов в мире, а это, в свою очередь, создаёт негативный фон для глобальной экономики и рискует обернуться снижением спроса на топливо», — объяснила в разговоре с RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

О выявлении нового штамма с крайне высоким количеством мутаций стало известно 24 ноября. Обнаруженный вариант коронавируса получил название B.1.1.529, а затем был обозначен греческой буквой «омикрон». Изначально сообщалось о появлении нового штамма в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Отметим, что его возникновение уже стало причиной введения новых ограничений на транспортное сообщение в ряде стран.

По словам Натальи Мильчаковой, новости о появлении нового штамма COVID-19 негативно отразились и на финансовых рынках. На фоне возросших опасений относительно перспектив мировой экономики игроки начали активнее выводить деньги из рисковых активов, включая рублёвые. Такие действия инвесторов оказали дополнительное давление на российскую валюту.

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Как полагают эксперты, в декабре ситуация с пандемией и ценами на нефть продолжит играть решающую роль для динамики рубля. Отметим, что сейчас энергосырьё сорта Brent торгуется вблизи $71 за баррель. Впрочем, аналитики не исключают вероятность очередного снижения котировок.

«Если новый штамм коронавируса окажется более опасным, это будет оказывать давление на все сырьевые товары. В результате стоимость барреля Brent может опуститься в диапазон $50—65», — предположил в разговоре с RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

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Впрочем, удержать нефтяные цены от резкого падения могут действия стран — участниц соглашения ОПЕК+, уверены специалисты. Напомним, в рамках сделки 23 нефтедобывающие страны, включая Россию, совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов.

С августа 2021 года на фоне восстановления мировой экономики и повышения глобального спроса на сырьё страны ОПЕК+ стали постепенно увеличивать добычу нефти. В настоящий момент государства наращивают производство на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно. Впрочем, эксперты допускают, что в связи с появлением омикрон-штамма участники соглашения откажутся от своих планов. Предполагается, что стороны обсудят условия сделки на заседании 2 декабря.

«Решение ОПЕК+ станет определяющим для нефтяных цен в декабре. Сохранение текущего плана по увеличению добычи на 400 тыс. баррелей в сутки, скорее всего, повлияет на рынок негативно. Вместе с тем если страны возьмут паузу в увеличении производства сырья, это сможет оказать поддержку котировкам, и в течение декабря цены на нефть останутся в коридоре $70—80 за баррель», — объяснила Наталья Мильчакова.

Сигнал от Федрезерва

В ближайший месяц игроки валютного рынка будут внимательно следить за действиями ФРС США. 15 декабря американский регулятор может объявить о внесении корректировок в свою монетарную политику, что может отразиться на динамике курса доллара.

«Возможно, будет объявлено о планах Федрезерва ускорить сворачивание монетарных стимулов из-за высокой инфляции в США. Это увеличит вероятность более раннего начала повышения процентных ставок в Штатах», — отметил Дмитрий Бабин.

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В 2020 году Федрезерв Соединённых Штатов снизил процентную ставку почти до нуля и запустил программу количественного смягчения. ФРС начала печатать доллары и в неограниченном объёме скупать государственные облигации на фондовом рынке. Такая политика должна была привести к увеличению денежной массы в финансовой системе и ускорить восстановление экономики после кризиса. Но вместе с тем действия Федрезерва стали одной из причин разгона инфляции в США.

В начале ноября 2021 года регулятор США объявил о начале сворачивания программы количественного смягчения, в результате чего доллар стал укрепляться на международном рынке. Как полагают эксперты, итоги декабрьского заседания ФРС могут придать дополнительный стимул американской валюте.

«С очень высокой вероятностью сейчас действующий коридор процентных ставок в США останется неизменным. Более важными для рынка будут комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла относительно будущей монетарной политики. Если он заявит, что новый штамм коронавируса не способен изменить планы ФРС по сворачиванию программы количественного смягчения, доллар может ускорить рост», — считает Наталья Мильчакова.

Факторы поддержки

Как полагает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов, поддержку российской валюте в декабре могут оказать действия Центробанка. Отметим, что для борьбы с инфляцией ЦБ в последние месяцы активно повышает ключевую ставку и в октябре поднял её до 7,5% годовых. Помимо сдерживания потребительских цен, политика регулятора делает вложения денег в рублёвые активы более привлекательными для инвесторов.

За счёт повышения процентной ставки увеличивается доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). В результате дополнительный приток инвестиций на рынок ОФЗ должен позитивно влиять на динамику нацвалюты, уверены специалисты.

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ намечено на 17 декабря.

При этом в ходе своей итоговой встречи в 2021 году топ-менеджмент регулятора может повысить ставку до 8,5% годовых. «Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина недавно заявляла о том, что для борьбы с инфляцией требуются решительные меры. На этом фоне многие аналитики ожидают повышения процентной ставки сразу на один процентный пункт по результатам декабрьского заседания», — рассказал Андрей Маслов в интервью RT.

РИА Новости

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Кроме того, в пользу рубля может сыграть и снижение геополитических рисков, считает Дмитрий Бабин. По его словам, инвесторы оптимистично настроены в отношении предполагаемых переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.

«На днях в МИДе заявили о продолжении подготовки к онлайн-саммиту президентов России и США. Хотя точная дата мероприятия неизвестна, как и то, что оно вообще состоится, это всё же свидетельствует о стремлении к уменьшить геополитическую напряжённость», — пояснил Бабин.

Согласно прогнозу Андрея Маслова, в текущих условиях до конца года курс доллара может колебаться в диапазоне 72—76 рублей, а курс евро — вблизи 82—86 рублей. В то же время, по мнению аналитика управления торговых операций ИК «Фридом Финанс» Александра Осина, значения могут меняться в более широких границах.

«В рамках наиболее вероятного сценария на конец год мы прогнозируем коридор 71,7—79,3 рубля за доллар и 82,4—87,1 рубля за евро», — предположил Осин в разговоре с RT.