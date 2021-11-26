С оглядкой на нефть: курс евро впервые за два месяца превысил 85 рублей после обнаружения нового штамма коронавируса

В пятницу, 26 октября, курс евро на Мосбирже обновил двухмесячный максимум и превысил 85 рублей. Одновременно курс доллара впервые с апреля приближался к отметке 76 рублей. Давление на российскую валюту оказало резкое падение нефтяных цен. Как объясняют эксперты, после обнаружения нового штамма коронавируса в странах Южной Африки инвесторы начали опасаться введения новых карантинных ограничений в мире и снижения спроса на энергосырьё. Кроме того, по словам аналитиков, против рубля сейчас играют и геополитические факторы. Впрочем, уже в декабре значимую поддержку нацвалюте должно оказать повышение ключевой ставки ЦБ. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро — в материале RT.

В пятницу, 26 ноября, торги на Московской бирже сопровождаются ослаблением российской валюты. В середине дня курс доллара поднимался на 1,7% — до 75,92 рубля. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё 22 апреля. В то же время курс евро рос на 2,2% и впервые с 24 сентября достигал 85,56 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 27 ноября установлен на уровне 75,59 рубля за доллар и 84,95 рубля за евро.

Давление на российскую валюту оказало резкое снижение нефтяных цен, считают аналитики. В ходе пятничных торгов стоимость сырья эталонного сорта Brent на бирже ICE в Лондоне опускалась почти на 7% — до $76,47 за баррель. Показатель стал самым низким за последние два месяца.

«Сегодняшний обвал цен на нефть напрямую связан с новым штаммом коронавируса, выявленным в странах Южной Африки. Инвесторы опасаются, что в связи с этим возникнут новые локдауны в разных государствах, будет ограничено или где-то даже закрыто авиасообщение и может произойти падение глобального спроса на нефть», — пояснила в разговоре с RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Отметим, что в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собирается провести экстренное совещание в связи с обнаружением нового штамма COVID-19. В ВОЗ заявили, что пока не обладают достаточной информацией о новом варианте коронавируса, но при этом знают, что у него «много мутаций». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний организации Марию ван Керкхове.

Reuters

© Fernando Carranza

По мнению Натальи Мильчаковой, поддержку нефтяным ценам могут оказать действия стран — участниц сделки ОПЕК+. Эксперт не исключила, что на заседании 2 декабря нефтедобывающие государства учтут появление нового штамма COVID-19 и скорректируют параметры добычи сырья. Это, в свою очередь, позволит сохранить баланс спроса и предложения нефти на мировом рынке и удержать стоимость барреля в диапазоне $70—82, уверена аналитик.

Влияние на динамику рубля также продолжают оказывать геополитические факторы. Об этом в беседе с RT рассказал аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. По его словам, многих инвесторов насторожили ранее опубликованные сообщения в западных СМИ о якобы готовящемся вторжении России на Украину. В результате на рынке возникла неопределённость, а игроки стали активнее распродавать рублёвые активы.

«Впрочем, на наш взгляд, опасения относительно эскалации конфликта на Украине не выглядят оправданными, учитывая, что каждый раз, когда российские войска перемещаются близко к границам Украины, США и ЕС выражают обеспокоенность. Мы уверены, что ни о каком полномасштабном «вторжении российских войск» на территорию соседнего государства говорить не приходится», — считает Маслов.

Как предположил в интервью RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, в ближайшее время валютные курсы продолжат оставаться вблизи 76 рублей за доллар и 85 рублей за евро. Между тем после стабилизации обстановки на рынках значения могут опуститься до 74,5 и 84 рублей соответственно.

«Важным фактором поддержки рубля должны стать действия Центробанка. Ужесточение монетарной политики ЦБ априори играет в пользу нацвалюты, однако сейчас этот фактор временно померк на фоне глобальной рыночной турбулентности», — считает Зельцер.

В рамках борьбы с инфляцией Банк России с начала 2021 года уверенно повышает ключевую ставку и за это время поднял её с 4,25% до 7,5% годовых. Помимо сдерживания потребительских цен, политика регулятора делает вложения денег в рублёвые активы более привлекательными для инвесторов. Так, за счёт повышения процентной ставки увеличивается доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). В результате дополнительный приток инвестиций на рынок ОФЗ должен позитивно влиять на динамику нацвалюты, отмечают аналитики.

«Ключевым событием для рубля может стать решение Банка России по ключевой ставке, которое будет объявлено 17 декабря. Мы не сомневаемся, что ставка будет повышена и, скорее всего, достигнет 8% годовых. Более того, к этому моменту цены на нефть уже могут возобновить рост, что также окажет поддержку нацвалюте», — подчеркнула Наталья Мильчакова.

По её мнению, в ближайшие месяцы курс доллара будет в пределах 72—77 рублей, а курс евро — в районе 82—87 рублей. В то же время, как полагает Андрей Маслов, к концу года курсы могут колебаться в более узких диапазонах. Речь идёт об уровнях 71,5—74 рубля за доллар и 80—84 рубля за евро, прогнозирует аналитик.