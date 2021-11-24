«Необходимость улучшать рейтинг»: почему Байден решил задействовать нефть из резервов США для снижения цен на топливо

Президент США Джо Байден объявил о планах высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегических запасов страны. Как полагают в Белом доме, такое решение позволит увеличить предложение энергосырья на мировом рынке и снизить цены на топливо для американских потребителей. В Вашингтоне ждут аналогичных шагов от Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и Великобритании. Впрочем, по мнению экспертов, инициатива Байдена не решит проблему с инфляцией в США. Более того, нефтяные цены отреагировали резким ростом на заявления американского президента, поскольку инвесторы ожидали от Штатов более радикальных шагов.

Президент США Джо Байден объявил о планах задействовать нефть из стратегических запасов страны для снижения внутренних цен на топливо. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома.

«Сегодня президент объявляет, что Министерство энергетики предоставит доступ к 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом, выходящим из пандемии, и предложением», — говорится в сообщении.

Как отметили в администрации Байдена, потребители в Штатах ощущают влияние подорожания топлива «на бензоколонках и в счетах за отопление своих домов», как и американские предприятия. Причиной этого является то, что предложение нефти не поспевает за спросом на фоне выхода мировой экономики из пандемии, считают в Вашингтоне.

На этом фоне в ближайшие несколько месяцев США собираются высвободить 32 млн баррелей нефти, а затем — ещё 18 млн. Более того, как подчеркнули в Белом доме, вместе с Соединёнными Штатами задействовать сырьё из резервов будут Китай, Индия, Япония, Республика Корея и Великобритания.

«В США руководствуются необходимостью улучшать рейтинг поддержки администрации новоизбранного президента среди населения. Сейчас цены на бензин в Штатах выросли до $3,5 за галлон, хотя ещё при Трампе это значение не превышало $3», — рассказал RT управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

Примечательно, что сам Дональд Трамп раскритиковал решение действующего главы Белого дома. По словам бывшего президента США, ещё год назад Штаты оставались энергетически независимыми, а сегодня оказались «во власти ОПЕК».

«Эти резервы предназначаются для использования при таких серьёзных чрезвычайных ситуациях, как война, и ни при каких других», — цитирует ТАСС Трампа.

Reuters

© Pavel Mikheyev

Отметим, что в начале ноября Джо Байден обвинил Россию и страны ОПЕК в нежелании увеличивать добычу нефти. По его словам, действия альянса стали одной из главных причин подорожания горючего. Одновременно пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла о намерениях Вашингтона оказывать давление на ОПЕК, чтобы добиться снижения цен.

Напомним, Россия и ещё 22 нефтедобывающие страны входят в альянс ОПЕК+. В рамках сделки государства совместно контролируют производство энергосырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удержать нефтяные цены от резких колебаний.

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Сейчас на фоне восстановления мировой экономики и глобального спроса на энергосырьё страны — участницы ОПЕК+ постепенно наращивают добычу углеводородов — на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно. Впрочем, как полагают специалисты, в США такой объём увеличения производства считают недостаточным, поэтому решили задействовать собственные резервы и подключить к инициативе ещё несколько крупных государств.

«США и Китай — это два основных игрока на рынке. Остальные страны в лице Индии, Японии, Кореи и Великобритании вряд ли смогут предложить для продажи значимые объёмы и нужны, скорее, для весомости. При этом что касается Китая, то республика ранее уже продавала нефть на рынок из стратегических запасов», — отметил Виталий Громадин.

Корень проблемы

Как рассказал RT аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов, высокие цены на бензин в США привели к проблемам с поставками в стране и нарушениям логистических цепочек. Более того, по словам специалиста, текущее положение дел наряду с общим ускорением инфляции болезненно воспринимается налогоплательщиками.

Отметим, что в октябре годовая инфляция в Соединённых Штатах составила 6,2%. Достигнутые темпы роста потребительских цен стали максимальными с 1990 года. Как полагает Андрей Маслов, решение действующей администрации высвободить нефть из резервов может в определённой степени повлиять на стоимость бензина в стране, но не решит проблему с инфляцией.

«Действия администрации в теории могут замедлить рост цен на топливо. Тем не мене для борьбы с инфляцией требуется нормализация денежно-кредитной политики со стороны ФРС, которая намечена на 2022 год», — объяснил Маслов.

Напомним, в 2020 году на фоне пандемии коронавируса Федеральная резервная система США снизила процентную ставку почти до нуля и запустила программу количественного смягчения. ФРС начала печатать доллары и скупать государственные облигации на фондовом рынке. Такая политика должна была привести к увеличению денежной массы в финансовой системе и ускорить восстановление экономики после кризиса. Вместе с тем, как отмечают эксперты, именно действия Федрезерва стали одной из главных причин разгона инфляции в США.

Обратный эффект

Любопытно, что инвесторы заранее готовились к решению США высвободить нефть из резервов. Так, накануне стоимость сырья на мировых биржах заметно снизилась. В ходе торгов 22 ноября цена барреля эталонной марки Brent опускалась ниже $77,6. В то же время американская WTI дешевела до 74,7 за баррель. Значения стали самыми низкими с начала октября.

Вместе с тем после объявления Джо Байдена о задействовании стратегических запасов нефтяные цены, напротив, стали стремительно расти. Вечером 23 ноября баррель Brent дорожал более чем на 3,3% — до $82,4, а котировки WTI поднимались на 2,6% — до $78,7.

«Объявленные США объёмы явно оказались меньшими по масштабу, чем опасались участники рынка. Поэтому можно ожидать возвращения стоимости Brent обратно в диапазон $80—85 за баррель. Мы не исключаем, что этот ценовой коридор сохранится до конца года», — считает Виталий Громадин.

Андрей Маслов при этом не исключает, что котировки могут опускаться до $75 за баррель. Впрочем, такой уровень цен устраивает Россию и большинство стран ОПЕК+, подчеркнул аналитик. Более того, по его мнению, в ответ на действия США участники альянса могут отказаться от запланированного увеличения добычи на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно и тем самым оказать дополнительную поддержку ценам.

Как предположил в разговоре с RT ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис, в долгосрочной перспективе динамика цен на нефть во многом будет зависеть от спроса и объёма инвестиций в отрасль. При этом такие интервенции, как задействование стратегических резервов, могут оказывать лишь временный эффект на рынок, уверен специалист.

«Важную роль также играет актуальность таких интервенций. Мы видели, что нефть и без того дешевела на протяжении последних четырёх недель, а слухи о высвобождении резервов только усиливали это давление. В конечном итоге ожидания инвесторов не оправдались, и цены перешли к росту. Теперь же возникает вопрос, не оказали ли США медвежью услугу себе и другим потребителям нефти», — заключил Кивкулис.