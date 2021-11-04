Без лишней спешки: страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в декабре на 400 тыс. баррелей в сутки

Участники сделки ОПЕК+ увеличат добычу нефти в декабре на 400 тыс. баррелей в сутки. По итогам переговоров 4 ноября стороны решили сохранить ранее согласованные планы и в ближайшие месяцы продолжат постепенно наращивать производство энергосырья. Как полагают эксперты, действия государств позволят защитить рынок углеводородов от резких колебаний и сохранить нефтяные цены на относительно высоком уровне. О том, как на эти решения может отреагировать рубль, — в материале RT.

В четверг, 4 ноября, страны — участницы сделки ОПЕК+ утвердили параметры добычи нефти в декабре. По итогам переговоров представители государств решили оставить без изменений ранее согласованные планы и увеличить добычу нефти суммарно на 400 тыс. баррелей в сутки.

Как сообщил после заседания вице-премьер России Александр Новак, в январе и феврале 2022 года страны-экспортёры также планируют ежемесячно наращивать производство на 400 тыс. баррелей в сутки. Впрочем, по его словам, в случае более сильного, чем ожидается, восстановления спроса на нефть участники ОПЕК+ могут принять дополнительные меры по стабилизации рынка.

«Наш диалог... позволяет нам ежемесячно мониторить ситуацию. При этом, безусловно, если мы будем видеть значительное восстановление спроса, несмотря на сезональный фактор, у нас будут все возможности для того, чтобы оперативно отреагировать», — цитирует Новака ТАСС.

Как рассказала RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, инвесторы высоко оценивали вероятность сохранения планов ОПЕК+ по увеличению добычи в декабре. На этом фоне итоги переговоров не привели к серьёзной реакции нефтяных цен.

В середине дня стоимость сырья марки Brent на бирже ICE в Лондоне поднималась на 3% — до $85,5 за баррель. Впрочем, после оглашения результатов заседания котировки начали постепенно корректироваться и опустились до $80,6 за баррель.

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Напомним, что в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство энергосырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удержать нефтяные цены от резких колебаний.

Сейчас на фоне восстановления мировой экономики от последствий пандемии глобальный спрос на энергосырьё стремительно растёт. В этих условиях с августа 2021 года страны — экспортёры нефти стали наращивать добычу углеводородов на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно.

По словам экспертов, с учётом высоких цен на нефть страны ОПЕК+ могли бы увеличить добычу с декабря сразу на 500—600 тыс. баррелей в сутки и впоследствии больше заработать. Впрочем, как отмечают аналитики, мировой спрос на топливо всё ещё подвержен рискам пандемии, поэтому чрезмерное наращивание предложения нефти рискует пошатнуть равновесие на глобальном рынке углеводородов и привести к падению стоимости сырья.

«Мир по-прежнему охвачен пандемией коронавируса, из чего следует, что глобальный спрос на нефть, который, по разным оценкам, уже достиг 100 млн баррелей в сутки, может снизиться в любой момент. Таким образом, сейчас нет объективных причин для увеличения добычи сверх установленного уровня», — объяснила Наталья Мильчакова.

Любопытно, что за несколько дней до переговоров между странами — экспортёрами нефти президент США Джо Байден обвинил Россию и ОПЕК в нежелании увеличивать добычу. По его словам, действия альянса стали одной из главных причин подорожания горючего. Более того, в Вашингтоне планируют оказывать давление на ОПЕК, чтобы добиться снижения цен. Об этом ранее заявляла пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Впрочем, более активное наращивание добычи может угрожать не только мировому рынку нефти, но и самому объединению. Такую точку зрения в беседе с RT высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«Обладатели большого объёма резервных мощностей, в частности Саудовская Аравия, могли бы легитимно увеличить добычу опережающими темпами. Однако не поспевающие за лидерами более мелкие участники могут начать беспокоиться о своей доле рынка, что поставит существование альянса под угрозу. Полагаю, что участникам ОПЕК+ не нужен такой риск, тем более что высокие цены их вполне устраивают», — пояснил аналитик.

По мнению Натальи Мильчаковой, при сохранении текущих условий в ближайшее время цена нефти Brent способна достигнуть $87 за баррель. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в октябре 2014 года. Как отмечает специалист, такое подорожание нефти должно положительно отразиться на состоянии российского бюджета и динамике рубля.