Топливный диапазон: как могут измениться цены на бензин в России до конца года

Розничные цены на бензин в России растут четвёртую неделю подряд после небольшого снижения в начале осени. Причинами такой динамики эксперты считают ажиотажное удорожание нефти на мировом рынке и всё ещё высокий спрос на горючее внутри страны. Впрочем, как отмечают специалисты, стоимость энергоносителей на российском рынке увеличивается не такими стремительными темпами, как в Европе и Азии. Сдерживать цены на бензин во многом позволяет демпферный механизм. Более того, в случае необходимости правительство может принять дополнительные меры для снижения ценников на АЗС, полагают аналитики.

За неделю с 11 по 17 октября средняя по России розничная цена бензина АИ-92 выросла на 0,37% — до 46,19 рубля за литр, а стоимость горючего марки АИ-95 увеличилась на 0,3% — до 49,99 рубля за литр. Одновременно литр дизельного топлива подорожал на 0,34%, до 50,86 рубля за литр. Такие данные в среду, 20 октября, опубликовал Росстат.

По данным ведомства, цены на горючее растут уже четвёртую неделю подряд после небольшого снижения в начале осени. Главной причиной наблюдаемой динамики стало ажиотажное удорожание нефти на мировом рынке, считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов.

Отметим, что за последний месяц стоимость сырья эталонного сорта Brent на бирже ICE в Лондоне выросла более чем на 13%, а 18 октября котировки ненадолго поднимались выше отметки $86 за баррель. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в октябре 2018 года.

«В текущих условиях поставщикам становится выгоднее продавать сырьё на зарубежных площадках, чем на территории страны. Вкупе с пока ещё сохраняющимся высоким спросом на топливо производителям не всегда удаётся вовремя заполнить хранилища. Это, в свою очередь, сказывается на розничной цене», — объяснил Бадьянов в разговоре с RT.

Кроме того, повышение стоимости горючего на автозаправках отчасти может быть связано с временным всплеском оптовых цен на топливо в конце сентября. Такую точку зрения в беседе с RT выразил старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Динамика оптовых цен отражается на розничных с задержкой в две-три недели, поэтому постепенно тот сентябрьский скачок только сейчас доходит до АЗС. При этом потребление топлива в стране сейчас может ещё увеличиться в связи с сезонным ускорением экономической активности. Поэтому повышенные темпы роста цен могут сохраниться до середины ноября», — считает Розман.

Впрочем, сдерживать удорожание бензина в рознице по-прежнему позволяет специальный компенсирующий механизм, отмечают эксперты. Напомним, что в 2019 году на российском топливном рынке страны начал работать так называемый демпфер. В рамках этого инструмента государство возмещает нефтяным компаниям недополученные доходы при поставках топлива на внутренний рынок.

Таким образом, если цены на горючее внутри страны ниже экспортных, нефтяники получают компенсацию из бюджета. При более высоких ценах на внутреннем рынке компании, напротив, отчисляют в казну часть прибыли. Это позволяет избегать резких скачков стоимости топлива для потребителей.

«Инструмент компенсирует производителям почти 70% разницы между экспортной альтернативой и внутренней целевой ценой. Поэтому нам удаётся сдерживать оптовую цену около текущих уровней, а розничная сейчас растёт темпами, близкими к инфляции. Мы рассчитываем, что этот тренд продолжится», — отмечал ранее в интервью RT замглавы Минэнерго России Павел Сорокин.

По последним данным Минэкономразвития, за последние 12 месяцев потребительские цены на товары и услуги в стране увеличились в среднем на 7,78%. В то же время годовой рост стоимости бензина оказался ниже и составил 6,95%.

«Стоит отметить, что даже в условиях энергетического кризиса, который сейчас особо сильно отразился на Европе и Азии, в России энергоносители дорожают не такими быстрыми темпами. При этом контролирующие органы регулярно проверяют АЗС и пресекают любые попытки взвинчивания цен. С учётом действия демпфера мы считаем, что среднегодовые темпы подорожания бензина останутся ниже уровня инфляции», — отметил Денис Бадьянов.

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

По словам Павла Сорокина, уже в ближайшие недели большое количество нефтеперерабатывающих заводов в России должны выйти из плановых ремонтов. В результате объём предложения горючего на внутреннем рынке страны может дополнительно вырасти, что окажет давление на цены, считает замминистра.

Более того, в случае необходимости власти могут ввести дополнительные меры для сдерживания цен. Такое мнение в разговоре с RT выразил аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

«В частности, правительство может ввести ограничивающие квоты на экспорт бензина по объёмам для каждой компании пропорционально её продажам на местном рынке. Более того, для комплексного воздействия власти могут одновременно установить предельную цену, по которой можно продавать бензин внутри страны. Чем больше топлива поставщик реализовал в России ниже установленной кабмином стоимости, тем больше он сможет продать на экспорт», — предположил Пушкарёв.