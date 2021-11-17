Топливный курс: какие факторы будут влиять на стоимость бензина в России до конца года

За неделю цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в России выросли в среднем на 0,2% — до 46,54 и 50,34 рубля соответственно. В свою очередь, годовые темпы подорожания топлива всё ещё остаются ниже инфляции. Такое положение дел эксперты в первую очередь объясняют действием демпфирующего механизма. Как отмечают аналитики, положительное влияние на топливный рынок за последнее время также оказало введение карантинных ограничений в стране и завершение плановых ремонтов НПЗ. Более того, по словам вице-премьера Александра Новака, правительство готово принимать дополнительные меры для сдерживания цен. Как в этих условиях могут измениться ценники на российских автозаправках до конца года — в материале RT.

За неделю с 8 по 14 ноября средняя по России розничная цена бензина АИ-92 и АИ-95 выросла на 0,22% — до 46,54 и 50,34 рубля соответственно. Одновременно литр дизельного топлива подорожал почти на 1% — до 52,1 рубля. Такие данные в среду, 17 ноября, опубликовал Росстат.

По оценке Минэкономразвития, за последний год цены на бензин в России поднялись в среднем на 7,5%. При этом темпы удорожания горючего остаются заметного ниже общего уровня инфляции в стране (8,1%).

«То, что рост цен на топливо сохраняется ниже инфляции, связано с действием демпфера. Это особенность российской налоговой системы, с помощью которой государство поддерживает стоимость топлива на приемлемом для населения и бизнеса уровне. Цены остаются относительно стабильными, даже когда на мировом рынке резко дорожает или дешевеет нефть», — рассказал RT аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов.

Напомним, что демпфер на российском топливном рынке заработал ещё в 2019 году. В рамках этого механизма государство возмещает нефтяным компаниям недополученные доходы при поставках топлива на внутренний рынок.

Таким образом, если цены на горючее внутри страны ниже экспортных, нефтяники получают компенсацию из бюджета. При более высоких ценах на внутреннем рынке компании, напротив, отчисляют в казну часть прибыли. Это позволяет избегать резких скачков стоимости топлива для потребителей.

С 1 мая 2021 года власти внесли дополнительные коррективы в формулу механизма для сдерживания цен на АЗС. В результате компании теперь могут претендовать на больший объём компенсаций из бюджета.

«За счёт увеличившегося разрыва в динамике внешних и внутренних биржевых цен розничная стоимость бензина в России сейчас гораздо ниже, чем за рубежом. Мы видим, что сегодня литр АИ-92 в среднем стоит дешевле на 12—13 рублей, чем было бы без демпфера, а горючее АИ-95 продаётся дешевле примерно на 9—10 рублей», — отметил в беседе с RT главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

Более того, в настоящий момент правительство России готово принять меры для дополнительного сдерживания цен на горючее. Об этом 16 ноября заявил вице-премьер Александр Новак.

«Мы проводили совещание с нефтяными компаниями, с экспертами, есть ряд предложений, которые сейчас прорабатываются. Мы должны прогнозировать ситуацию на следующий год. Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить сохранение цен не выше уровня инфляции, и правительство в этом направлении работает», — цитирует ТАСС Новака.

В частности, на сегодняшний день кабмин вместе с Минфином и Минэнерго рассматривает возможность новой корректировки демпфирующего механизма на 2022 год. Впрочем, как отметил Александр Новак, окончательное решение пока не принято.

Отметим, что специальные меры прорабатываются и для стабилизации цен на дизель. Ряд соответствующих инициатив 17 ноября представила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В ведомстве также предлагают дополнительно скорректировать демпфер и одновременно с этим увеличить объёмы продаж топлива на бирже, уменьшить количество суррогата и оптимизировать перевозки горючего.

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

По словам Марка Гойхмана, удержать цены на горючее от более резкого роста в последние месяцы позволили достаточно жёсткие сигналы правительства крупным игрокам топливного рынка. Так, ранее кабмин рассматривал возможность полного запрета на экспорт энергосырья за рубеж. Впрочем, введение такой меры не потребовалось, поскольку предприятия сами по рекомендации властей начали снижать продажи топлива за границу и активнее поставлять горючее на внутренний рынок страны.

Как отметил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, положительное влияние на цены также оказало введение в России новых карантинных ограничений в начале ноября. В период нерабочих дней потребление бензина и дизеля несколько сократилось, поскольку интенсивность передвижения россиян по стране и в рамках мегаполисов уменьшилась, пояснил специалист.

«Таким образом, спрос упал, а продавцы не решаются пока серьёзно поднимать цены, опасаясь сокращения потребления ещё больше. Кроме того, мы видим, что нефтеперерабатывающие заводы вышли на полную мощность после осеннего сезона ремонтов. Это позволяет обеспечить внутренний рынок необходимым объёмом предложения», — добавил Деев.

В текущих условиях эксперты считают, что рост цен на бензин в России будет сохраняться в пределах инфляции. По прогнозу Марка Гойхмана, к концу 2021 года стоимость литра АИ-92 может составить около 47,8 рубля, а цена горючего АИ-95 будет вблизи 52,5 рубля.