Ориентир для рубля: как распространение штамма коронавируса «омикрон» может отразиться на стоимости нефти

В понедельник, 29 ноября, мировые цены на нефть восстанавливаются после того, как в пятницу обрушились более чем на 11%. По словам экспертов, изначально инвесторов напугали новости о распространении нового штамма коронавируса «омикрон». Участники рынка начали опасаться введения жёстких карантинных ограничений в мире и падения глобального спроса на сырьё. Впрочем, сейчас биржевые игроки рассчитывают на ответные действия со стороны участников сделки ОПЕК+, которые должны стабилизировать ситуацию. Как полагают специалисты, в ближайшее время развитие ситуации с пандемией и ценами на нефть будет главным ориентиром для рубля. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро до конца года — в материале RT.

В понедельник, 29 ноября, мировые цены на нефть уверенно растут на международных торгах. Стоимость сырья эталонного сорта Brent на бирже ICE в Лондоне поднималась на 6% — до $75,91 за баррель. Сырьё американской марки WTI дорожало на 5,9%, до $72,14 за баррель.

Нефтяные цены восстанавливаются после резкого пятничного обвала: на торгах 26 ноября котировки Brent и WTI обрушились более чем на 11% и в моменте опускались до $72,14 и $67,4 за баррель соответственно. Падение стоимости сырья стало самым масштабным с апреля 2020 года.

«Инвесторы в пятницу отреагировали на сообщения о появлении нового штамма коронавируса. Участники рынка начали опасаться возобновления локдаунов в разных странах, что может привести к снижению мирового спроса на нефть», — объяснил в беседе с RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

24 ноября стало известно, что учёные выявили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который потенциально способен стать его самым опасным вариантом. Штамм B.1.1.529 обозначили греческой буквой «омикрон». Специалисты отмечают, что у него зафиксировано «невероятно высокое» количество мутаций.

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«Сейчас мировой рынок нефти частично корректируется после произошедшего падения. При этом инвесторы возлагают надежды на ОПЕК+. Игроки рассчитывают на то, что участники альянса отреагируют на новые вызовы и скорректируют свою производственную политику», — отметил Галактионов.

Напомним, в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство нефти для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Предполагается, что такая политика должна защитить цены на энергосырьё от значительных колебаний.

На фоне восстановления мировой экономики и повышения глобального спроса на сырьё с августа 2021 года страны — экспортёры нефти стали постепенно увеличивать добычу нефти. В настоящий момент государства наращивают производство сырья на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно. Впрочем, эксперты не исключают, что в связи с появлением нового штамма коронавируса участники ОПЕК+ откажутся от своих планов.

«Рынок ждёт, что ОПЕК+ не будет расширять добычу в декабре, однако участники соглашения пока не сообщали о намерении изменить обычную ежемесячную тактику. Нефтедобывающие страны будут ориентироваться на баланс спроса и предложения. Если на рынке образуется переизбыток сырья, стороны могут повременить с расширением производства», — предположила в разговоре с RT аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева.

Ближайшее заседание стран — участниц сделки ОПЕК+ намечено на 2 декабря. Как заявил в понедельник российский вице-премьер Александр Новак, на встрече стороны собираются обсудить ситуацию на рынке нефти и необходимость дополнительных мер для его стабилизации.

«Чтобы детально всё проработать, и был сдвинут JMMC (министерский мониторинговый комитет ОПЕК+. — RT), чтобы получить больше информации о текущих событиях, в том числе по новому штамму вируса», — цитирует ТАСС Новака.

В то же время в России пока не видят необходимости в срочных мерах на рынке нефти, подчеркнул вице-премьер. По его словам, сейчас необходимо отслеживать ситуацию, а «скоропалительных решений принимать не надо».

С учётом принимаемых в ОПЕК+ решений опрошенные RT специалисты не ожидают значительного падения нефтяных цен в обозримой перспективе. Как полагает Оксана Лукичева, до конца 2021 года стоимость энергосырья марки Brent будет колебаться в пределах $70—75 за баррель.

При этом на протяжении полугода стоимость нефти может находиться в более широком коридоре — $70—90 за баррель, считает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

«Важным фактором для рынка также остаётся решение США и ряда других стран увеличить предложение нефти из своих стратегических резервов. В этих условиях на рынке может образоваться профицит в размере 1,5—3 млн баррелей в сутки. Впрочем, эти риски уже отражены в текущих ценах», — добавил собеседник RT.

Валютная реакция

На торгах в понедельник вслед за подорожанием нефти начала укрепляться и российская валюта. В середине дня курс доллара на Московской бирже опускался на 1,3% — до 74,6 рубля, а курс евро — на 1,8%, до 83,9 рубля. При этом в пятницу на фоне падения нефтяных цен курс евро обновил двухмесячный максимум и поднимался выше 85 рублей, а курс доллара впервые за полгода приближался к отметке 76 рублей.

По мнению специалистов, в ближайший месяц ситуация с распространением нового штамма коронавируса и динамика цен на нефть продолжат играть определяющую роль для рубля. Между тем дополнительную поддержку нацвалюте могу оказать действия Центробанка.

«Ситуация будет зависеть от изменения процентной ставки Банком России. Ожидаемое повышение ставки будет сдерживать ослабление валюты, даже в случае дальнейшего снижения цен на нефть», — считает Оксана Лукичева.

© РИА Новости / Максим Блинов

Для борьбы с инфляцией Центробанк в последние месяцы уверенно повышает ключевую ставку и в октябре поднял её до 7,5% годовых. Помимо сдерживания потребительских цен, политика регулятора делает вложения денег в рублёвые активы более привлекательными для инвесторов. Так, за счёт повышения процентной ставки увеличивается доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). В результате дополнительный приток инвестиций на рынок ОФЗ должен позитивно влиять на динамику нацвалюты, отмечают аналитики.

Следующее заседание совета директоров ЦБ намечено на 17 декабря. При этом в ходе своей итоговой встречи в 2021 году топ-менеджмент регулятора может повысить ставку сразу на один процентный пункт — до 8,5% годовых. Об этом ранее заявляла председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.