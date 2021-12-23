В Госдуме назвали прошедшую пресс-конференцию Путина одной из самых открытых
- РИА Новости
«Это одна из самых открытых пресс-конференций президента, был охвачен большой круг вопросов, которые волнуют россиян, и ответы давались без купюр», — заявил парламентарий.
Депутат отметил, что для него особенно важны были слова президента «о поддержке Россией Севастополя и Крыма».
«Без этой темы, по хорошей традиции, не обходится ни одно из крупных мероприятий с участием главы государства. Считаю, что вновь и вновь важно повторять для большой аудитории, в особенности для представителей зарубежных СМИ, что Севастополь и Крым — часть России», — сказал Белик.
Он добавил, что «благодаря этому сегодня мы можем жить под мирным небом».
RT вёл текстовую и видеотрансляцию большой пресс-конференции президента, которая продлилась 3 часа 56 минут.