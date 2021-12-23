В Госдуме назвали прошедшую пресс-конференцию Путина одной из самых открытых

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.
В Госдуме назвали прошедшую пресс-конференцию Путина одной из самых открытых
  • РИА Новости

«Это одна из самых открытых пресс-конференций президента, был охвачен большой круг вопросов, которые волнуют россиян, и ответы давались без купюр», — заявил парламентарий.

Депутат отметил, что для него особенно важны были слова президента «о поддержке Россией Севастополя и Крыма».

«Без этой темы, по хорошей традиции, не обходится ни одно из крупных мероприятий с участием главы государства. Считаю, что вновь и вновь важно повторять для большой аудитории, в особенности для представителей зарубежных СМИ, что Севастополь и Крым — часть России», — сказал Белик.

Он добавил, что «благодаря этому сегодня мы можем жить под мирным небом».

RT вёл текстовую и видеотрансляцию большой пресс-конференции президента, которая продлилась 3 часа 56 минут.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить