В Госдуме назвали прошедшую пресс-конференцию Путина одной из самых открытых

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

«Это одна из самых открытых пресс-конференций президента, был охвачен большой круг вопросов, которые волнуют россиян, и ответы давались без купюр», — заявил парламентарий.

Депутат отметил, что для него особенно важны были слова президента «о поддержке Россией Севастополя и Крыма».

«Без этой темы, по хорошей традиции, не обходится ни одно из крупных мероприятий с участием главы государства. Считаю, что вновь и вновь важно повторять для большой аудитории, в особенности для представителей зарубежных СМИ, что Севастополь и Крым — часть России», — сказал Белик.

Он добавил, что «благодаря этому сегодня мы можем жить под мирным небом».

RT вёл текстовую и видеотрансляцию большой пресс-конференции президента, которая продлилась 3 часа 56 минут.