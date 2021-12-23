«Нам нужно где-то под 80%»: Путин заявил о недостаточном уровне коллективного иммунитета в России

В четверг, 23 декабря, в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдёт большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В связи с ограничениями из-за COVID-19 очно на пресс-конференции присутствуют 500 журналистов. Для аккредитации сотрудники СМИ должны были сдать три ПЦР-теста. RT ведёт текстовую трансляцию.