«Нам нужно где-то под 80%»: Путин заявил о недостаточном уровне коллективного иммунитета в России
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23 декабря 2021
Третий вопрос — о балансе между коронавирусными ограничениями и необходимостью сохранить экономику.
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Глава государства подчеркнул, что Центральный банк РФ заслуживает «поругивания», но его работу следует оценивать положительно.
По его словам, ЦБ проводит независимую политику и нашёл «золотую середину».
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Говоря об инфляции, Владимир Путин сказал, что необходимо вернуться к целевым показателям по инфляции в 4%. В этом году в стране этот показатель превышен в два раза.
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Владимир Путин также сообщил о «беспрецедентных, грандиозных» планах по инфраструктурным проектам.
По его словам, в России бюджет социальной направленности, но он нацелен и на развитие.
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В России социально ориентированный бюджет, заметил Путин. В 2021 году на здравоохранение выделили 4 трлн рублей.
«Это абсолютно объективные цифры», — сказал он.
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Второй вопрос — о социальных расходах государства. Как охарактеризовать новый бюджет страны?
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Уровень коллективного иммунитета в России составляет 59,4%, что является недостаточным. По словам Путина, к II кварталу 2022 года необходимо добраться до уровня 80%.
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Владимир Путин также рассказал о трёх точках роста экономики России. Это демография, численность работоспособного населения и развитие инфраструктуры.
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Одна из главных задач государства — в сфере демографии, подчеркнул Путин. Он заметил, что это один из факторов экономического роста.
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Путин также отметил, что рост реальных доходов населения ожидается на уровне 3,5%, тогда как инфляция составит 8%.