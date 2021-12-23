«Нам нужно где-то под 80%»: Путин заявил о недостаточном уровне коллективного иммунитета в России

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Роман Шимаев
В четверг, 23 декабря, в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдёт большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В связи с ограничениями из-за COVID-19 очно на пресс-конференции присутствуют 500 журналистов. Для аккредитации сотрудники СМИ должны были сдать три ПЦР-теста. RT ведёт текстовую трансляцию.

Автообновление

  • 23 декабря 2021

    Третий вопрос — о балансе между коронавирусными ограничениями и необходимостью сохранить экономику.

  • Глава государства подчеркнул, что Центральный банк РФ заслуживает «поругивания», но его работу следует оценивать положительно.

    По его словам, ЦБ проводит независимую политику и нашёл «золотую середину».

  • Говоря об инфляции, Владимир Путин сказал, что необходимо вернуться к целевым показателям по инфляции в 4%. В этом году в стране этот показатель превышен в два раза.

  • Владимир Путин также сообщил о «беспрецедентных, грандиозных» планах по инфраструктурным проектам.

    По его словам, в России бюджет социальной направленности, но он нацелен и на развитие.

  • В России социально ориентированный бюджет, заметил Путин. В 2021 году на здравоохранение выделили 4 трлн рублей.

    «Это абсолютно объективные цифры», — сказал он.

  • Второй вопрос — о социальных расходах государства. Как охарактеризовать новый бюджет страны?

  • Уровень коллективного иммунитета в России составляет 59,4%, что является недостаточным. По словам Путина, к II кварталу 2022 года необходимо добраться до уровня 80%.

  • Владимир Путин также рассказал о трёх точках роста экономики России. Это демография, численность работоспособного населения и развитие инфраструктуры.

  • Одна из главных задач государства — в сфере демографии, подчеркнул Путин. Он заметил, что это один из факторов экономического роста.

  • Путин также отметил, что рост реальных доходов населения ожидается на уровне 3,5%, тогда как инфляция составит 8%.

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