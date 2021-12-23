В МИД Украины заявили, что Киев не планирует новой военной операции в Донбассе

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев не планирует новой военной операции в Донбассе. По его словам, Украина «стремится исключительно к миру».

«Постоянные усилия украинского руководства для сдвига с места мирного процесса, прежде всего в нормандском формате, ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооружённого конфликта», — цитирует Николенко УНИАН.

По его словам, украинская делегация в трёхсторонней контактной группе проделала «титаническую работу» по возобновлению режима прекращения огня.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что есть ощущение, что на Украине готовят третью военную операцию в Донбассе.

Российский лидер также в очередной раз отметил нежелание украинской стороны выполнять Минские соглашения.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что в ходе заседания контактной группы все стороны заявили о намерении соблюдать договорённости о режиме прекращения огня.

В свою очередь, полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что представители Донбасса призвали высшее командование Вооружённых сил Украины подтвердить соблюдение Киевом договорённостей о порядке открытия ответного огня.