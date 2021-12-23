В МИД Украины заявили, что Киев не планирует новой военной операции в Донбассе

Короткая ссылка
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев не планирует новой военной операции в Донбассе. По его словам, Украина «стремится исключительно к миру».
В МИД Украины заявили, что Киев не планирует новой военной операции в Донбассе
  • РИА Новости

«Постоянные усилия украинского руководства для сдвига с места мирного процесса, прежде всего в нормандском формате, ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооружённого конфликта», — цитирует Николенко УНИАН.

По его словам, украинская делегация в трёхсторонней контактной группе проделала «титаническую работу» по возобновлению режима прекращения огня.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что есть ощущение, что на Украине готовят третью военную операцию в Донбассе.

Российский лидер также в очередной раз отметил нежелание украинской стороны выполнять Минские соглашения.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что в ходе заседания контактной группы все стороны заявили о намерении соблюдать договорённости о режиме прекращения огня.

В свою очередь, полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что представители Донбасса призвали высшее командование Вооружённых сил Украины подтвердить соблюдение Киевом договорённостей о порядке открытия ответного огня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить