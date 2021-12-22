Глава офиса Зеленского заявил о договорённостях по прекращению огня в Донбассе
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- © Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency
«В ходе сегодняшнего заседания трёхсторонней контактной группы все стороны выразили намерение решительно соблюдать договорённости о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», — написал он на своей странице в Facebook.
Ермак назвал это шагом к деэскалации ситуации на востоке Украины. Также он заявил, что новогодние и рождественские праздники должны пройти в мирной обстановке.
При этом на сайте Минобороны Украины опубликовано совместное заявление оборонного ведомства и главнокомандующего Вооружённых сил Украины, в котором приветствуются договорённости о соблюдении мер по усилению режима прекращения огня.
В украинских вооружённых силах заверили, что намерены «последовательно и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня».
Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что представители Донбасса призвали высшее командование Вооружённых сил Украины подтвердить соблюдение Киевом договорённостей о порядке открытия ответного огня.