Грызлов: Киев не предпринимает действий по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе

Украина не предпринимает практических шагов по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе. Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

РИА Новости

По его словам, представители Донбасса призвали высшее командование Вооружённых сил Украины подтвердить соблюдение Киевом договорённостей о порядке открытия ответного огня. «Будем ждать практических действий Украины», — цитирует Грызлова РИА Новости. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «Украина 24» объявил о готовности страны к установлению режима прекращения огня в Донбассе.