Грызлов: Киев не предпринимает действий по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе
- РИА Новости
По его словам, представители Донбасса призвали высшее командование Вооружённых сил Украины подтвердить соблюдение Киевом договорённостей о порядке открытия ответного огня.
«Будем ждать практических действий Украины», — цитирует Грызлова РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «Украина 24» объявил о готовности страны к установлению режима прекращения огня в Донбассе.