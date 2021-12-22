Грызлов: Киев не предпринимает действий по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе

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Украина не предпринимает практических шагов по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе. Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
Грызлов: Киев не предпринимает действий по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе
  • РИА Новости

По его словам, представители Донбасса призвали высшее командование Вооружённых сил Украины подтвердить соблюдение Киевом договорённостей о порядке открытия ответного огня.

«Будем ждать практических действий Украины», — цитирует Грызлова РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «Украина 24» объявил о готовности страны к установлению режима прекращения огня в Донбассе.

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