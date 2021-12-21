Зеленский заявил о готовности Украины к режиму прекращения огня в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «Украина 24» объявил о готовности страны к установлению режима прекращения огня в Донбассе.

«Я считаю, все готовы к прекращению огня», — приводит РИА Новости заявление Зеленского.

По его словам, Киев намерен в ходе переговоров трёхсторонней контактной группы согласовать прекращение огня, открытие контрольных пунктов въезда и выезда, а также обмен удерживаемыми лицами.

«Я не знаю, будет ли это... до праздников. Я не уверен, что это можно успеть», — добавил украинский лидер.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что в США приветствуют заявление российского президента Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе должен быть урегулирован мирным путём на основании Минских соглашений.