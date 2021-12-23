Путин: Россия уговаривала Украину не применять силу в Донбассе
- РИА Новости
«Дважды предприняли попытку украинские власти с помощью силы решить вопрос в Донбассе. Дважды — хотя уговаривали не делать этого. Я лично уговаривал (экс-президента Украины Петра) Порошенко», — заявил Путин.
Он в очередной раз отметил нежелание украинский стороны выполнять Минские соглашения.
По его словам, есть ощущение, что на Украине готовят третью военную операцию в Донбассе. Он добавил, что всё чаще звучит слово «война».
RT ведёт трансляцию пресс-конференции.