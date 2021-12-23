В Совфеде поддержали позицию Путина по вакцинации в стране

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с RT поддержал заявление президента России, выступившего против введения наказания за отказ от вакцинации.

«Президент в данном вопросе, как и в других вопросах, демонстрирует очень разумный подход ко всему. Понятно, что мы хотели бы, чтобы как можно больше наших граждан были привиты и были в безопасности, но вся работа с людьми должна всё-таки носить вежливый и разъяснительный характер», — сказал сенатор.

Он отметил, что разъяснительная работа с населением должна проводиться так, чтобы «их самих сподвигнуть к принятию такого решения».

«Рад, что президент именно так обозначил порядок работы по данному вопросу. Я это очень поддерживаю», — добавил Варфоломеев.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции выступил против введения наказания за отказ от вакцинации.

Он отметил необходимость терпеливо разъяснять важность принятия определённых мер.

RT ведёт трансляцию пресс-конференции.