Путин выступил против введения в России наказания за отказ от вакцинации

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции выступил против введения наказания за отказ от вакцинации.

«Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счёт? Я думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия: как только начнёшь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить», — сказал Путин.

Он отметил необходимость терпеливо разъяснять важность принятия определённых мер.

RT ведёт трансляцию пресс-конференции.