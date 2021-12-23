Путин выступил против введения в России наказания за отказ от вакцинации

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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции выступил против введения наказания за отказ от вакцинации.
Путин выступил против введения в России наказания за отказ от вакцинации
  • РИА Новости

«Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счёт? Я думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия: как только начнёшь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить», — сказал Путин.

Он отметил необходимость терпеливо разъяснять важность принятия определённых мер.

RT ведёт трансляцию пресс-конференции.

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