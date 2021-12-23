Путин выступил против введения в России наказания за отказ от вакцинации
- РИА Новости
«Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счёт? Я думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия: как только начнёшь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить», — сказал Путин.
Он отметил необходимость терпеливо разъяснять важность принятия определённых мер.
RT ведёт трансляцию пресс-конференции.