«Факты не могут остаться без внимания»: в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки

В Госдуму внесён законопроект об ужесточении наказания для представителей власти за применение пыток. Поправки позволят и сотрудников ФСИН привлекать к ответственности за пытки. Кроме того, авторы инициативы предлагают расширить само понятие «пытки» и отнести к ним запугивание с целью контроля над личностью.

В Государственную думу внесли законопроект, направленный на ужесточение наказания за пытки для представителей власти. Об этом сообщается на официальном сайте парламента. Соответствующие поправки предлагается внести в УК РФ.

«Ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключённым в системе ФСИН вызвали озабоченность широкой общественности и не могут остаться без внимания законодателей», — заявил один из авторов законопроекта председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, никакие социально значимые цели не могут оправдать «надругательство над заключёнными и унижение их человеческого достоинства».

Преступление станет особо тяжким

Законопроект конкретизирует и расширяет понятие пыток. Если новые поправки будут приняты, то к ним приравняют запугивание заключённого с целью контроля над его личностью, а также принуждение человека к совершению каких-либо действий под угрозой пыток.

Как отмечают авторы инициативы, более детальное определение понятия пытки соответствует международной Конвенции ООН против пыток, заключенной 10 декабря 1984 года. Этот документ ратифицирован и Российской Федерацией.

Кроме того, новые поправки позволят привлекать к ответственности за пытки в том числе сотрудников ФСИН — по статье УК РФ 302 «Принуждение к даче показаний». Пока нынешняя редакция статьи позволяет наказывать за преступление только следователей или лиц, проводящих дознание обвиняемого.

Авторы инициативы также предлагают ужесточить наказание за пытки, организованные или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (ст. 302 УК РФ) или запугивания (последнее деяние квалифицирует ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий»). Согласно законопроекту, максимальным наказанием за такие преступления станет лишение свободы сроком 12 лет.

Ужесточение наказания не только переводит эти преступления в разряд особо тяжких, но и увеличивает срок давности по таким деяниям. По мнению Павла Крашенниникова, это позволит «эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания».

Как считают авторы поправок, сейчас закон предоставляет сотрудникам правоохранительных органов достаточно полномочий, чтобы бороться с преступностью и поддерживать порядок в местах лишения свободы.

«Неумение эффективно пользоваться этими полномочиями или неуемное служебное рвение, приводящие к нарушению законности, формирует отрицательное отношение общества к правоохранительной системе», — заявил депутат Крашенинников.

Пока максимальный срок лишения свободы по ст. 302 УК РФ составляет восемь лет, а по ст. 286 УК РФ — десять лет.

«Нужна отдельная статья о пытках»

Поправки в Уголовный кодекс уже поддержала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По её словам, авторы инициативы учли внесённые омбудсменом предложения по законопроекту. При этом она заявила, что некоторые поправки необходимо будет доработать при подготовке ко второму чтению в Госдуме.

Член Совета по правам человека (СПЧ) и Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва в беседе с RT заявила, что любой законопроект, ужесточающий ответственность за пытки, нельзя не приветствовать.

«Это законопроект предлагает отнести к целям причинения пыток запугивание как способ контроля — это очень хорошая инициатива. Пытки на самом деле могут быть не только физическими, но и психологическими. И люди после таких психологических пыток идут на самые отчаянные шаги. Мы знаем очень много историй, когда у людей после допросов с применением психологического давления останавливалось сердце, когда они выпрыгивали их кабинетов следователей», — рассказала собеседница.

При этом правозащитница считает, что помимо поправок в Уголовный кодекс нужно предпринять и другие меры, чтобы искоренить пытки.

«Самое важное — это настроить правоприменение статей. Необходимо чётче прописать алгоритмы расследования дел о пытках. Кроме того, в России нужно создать особо уполномоченный орган, который будет заниматься расследованием подобных дел. Мы, правозащитники, предлагаем создать его при Следственном комитете. И также необходимо чтобы дела о пытках в регионах расследовал центральный аппарат этого органа. Потому что если дело расследуют региональный СК, то, обычно, это ни к чему не приводит», — пояснила Ева Меркачёва.

Кроме того, правозащитница уверена, что в Уголовный кодекс в любом случае должна быть введена отдельная статья о пытках. По её словам, это общемировая практика.

«Когда будет введена отдельная статься «Пытки», мы будем знать конкретную статистику по этому виду преступления: сколько было возбуждено дел, сколько из них дошло до суда, сколько было прекращено и так далее, — сказала Меркачёва.

По её словам, сейчас дела по факту пыток возбуждают чаще всего по статье о злоупотреблениях полномочиями (ст. 286 УК РФ). Однако из общего количества возбужденных дел и судебных решений по этой статье неясно, сколько из них касаются именно пыток, а не других преступлений. То есть пока собрать точную статистику о масштабе пыток в России невозможно.

Напомним, этой осенью в сети были опубликованы видеозаписи сексуального насилия и пыток осуждённых в ряде колоний.

После этих публикаций в Саратовской области было возбуждено 12 уголовных дел об изнасилованиях заключённых, вымогательствах и превышении должностных полномочий. Кроме того, своего поста лишился начальник УФСИН по региону полковник внутренней службы Алексея Федотова.

9 декабря на заседании СПЧ проблему пыток прокомментировал президент России Владимир Путин. Тогда он заявил о необходимости внимательно разбираться с информацией о пытках и принять «системные меры, которые бы ситуацию меняли».