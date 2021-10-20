«Всё держал в себе»: что известно о белорусе, собравшем видеодоказательства пыток в российских колониях

Стало известно имя человека, который передал правозащитникам видеоархив пыток заключённых в российских тюрьмах. Им оказался 31-летний белорус Сергей Савельев, который сам отбывал наказание в Саратовской области за распространение наркотиков и, по его словам, по заданию администрации собирал служебные видеозаписи с избиениями и изнасилованиями заключённых. Как гражданин Белоруссии оказался в российской колонии, почему его разработкой занималась ФСБ, а родная сестра была вынуждена обратиться к экстрасенсам, разыскивая брата, сидящего в тюрьме, — в материале RT.

RT ознакомился с материалами уголовного дела в отношении белоруса Сергея Савельева, который передал правозащитникам видео пыток заключённых в российских колониях. Как следует из документов, мужчина занимался распространением крупных партий наркотиков на территории Краснодарского края, а его разработкой занимались сотрудники ФСБ.

«Тоша Альтруист»

По данным RT, Савельев родился и вырос в Минске. Они с сестрой рано потеряли мать. Его одноклассница, с которой он учился в минской школе №69 с восьмого класса, рассказала RT, что тот был неконфликтным подростком.

«Он был очень тихим, даже замкнутым. Совершенно точно не был хулиганом. Сергей был неглупым, даже глубоким человеком. Ничего плохого о нём сейчас я не могу вспомнить. Он немного отличался от других мальчиков, не был особо мужественным. У него уже в школе была особенность: прядь седых волос сбоку, на голове. Но в школе его не травили. У нас в классе были почти одни девочки, и мальчики ценились на вес золота. Когда мы закончили школу, то связь с одноклассниками он больше не поддерживал — мы его никогда не видели на встречах выпускников», — рассказала RT Анна (имя изменено).

Сергей Савельев после выезда из России

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Весной 2013 года Сергей уехал в Россию. Как позднее Савельев рассказал следователям, родственникам он сообщил, что едет работать на строительство олимпийских объектов.

Согласно материалам уголовного дела, Савельев обосновался в городе Крымск Краснодарского края. По поддельному водительскому удостоверению, выданному на имя жителя Московской области Никиты Алтынникова, молодой человек арендовал квартиру и гараж для хранения наркотиков.

В уголовном деле есть показания нескольких свидетелей о том, что в Крымске Савельев представлялся Алтынниковым.

По данным следствия, в июне Сергей по интернету договорился с продавцом из Москвы о покупке наркотиков весом почти 700 грамм. Вещества были спрятаны в автомобильный сабвуфер. При этом первая посылка, согласно материалам дела, пришла на имя Сергея Савельева. Получив посылку, молодой человек расфасовал наркотики в 14 прозрачных полиэтиленовых пакетов и оставил их в квартире, которую арендовал.

Спустя пару недель Савельев закупил ещё одну партию наркотиков весом около 130 грамм. На этот раз посылка пришла на имя Никиты Алтынникова. Наркотики находились в одной из пяти музыкальных колонок.

Как установило следствие, переписку о покупке крупных партий наркотиков Сергей вёл в соцсети ICQ под ником «Тоша Альтруист».

Наконец, в начале июля он получил из Москвы на имя Никиты Алтынникова ещё одну партию наркотиков, спрятанную в двух музыкальных колонках. На этот раз размер партии составил больше одного килограмма.

К этому моменту, согласно материалам дела, разработкой Савельева уже занимались сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю. Оперативники заменили наркотики на муляж в последней посылке.

Около четырёх утра 17 июля Сергей сделал наркотическую закладку массой 0,62 граммов, а затем вернулся в квартиру. Там его и задержали сотрудники ФСБ. По данным следствия, в этот момент он взвешивал и расфасовывал по полиэтиленовым пакетам муляжи наркотиков из последней партии.

Во время обыска у него обнаружили остатки наркотиков от первой партии, несколько сим-карт для мобильного телефона, сканы паспортов, выданных в Чувашии.

Копировал записи и прятал

Пока Савельев находился в СИЗО под следствием, его родные в Минске заявили о его пропаже. С 17 июля он не отвечал на звонки и сообщения друзей и родственников. Сестра Сергея обратилась в полицию, в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и белорусский поисково-спасательный отряд «Ангел».

После того, как поиски не принесли результатов, девушка обратилась в программу «Битва экстрасенсов» с просьбой помочь ей найти брата.

«Мне хоть бы только узнать, что он жив! Мы уже потеряли мать! Пережили с ним очень тяжёлое детство! Он такой добрый, доверчивый! Так хотел начать спокойную жизнь, но что-то произошло!» — писала девушка в своём обращении в программу.

В письме она предположила, что Сергей стал жертвой преступника, поскольку у него были накопления — около 100 тыс. рублей. По её словам, брат копил деньги на покупку памятника для матери.

К середине сентября поисковики в Белоруссии выяснили, что Савельев находится под следствием.

Сам Сергей во время допросов признал свою вину в подделке водительского удостоверения, но не в попытке сбыта наркотиков.

«... указал, что оказывал содействие в пособничестве на сбыт, никаких контактов с покупателями наркотических средств не имел, денежные средства от них не получал. За оказанное пособничество получал денежное вознаграждение по-разному», — говорится в материалах суда.

В апреле 2015 года Сергея Савельева приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Его признали виновным в обороте наркотических средств в особо крупном размере. В срок отбытия наказания ему зачли почти два года, которые он провёл в СИЗО, пока шло следствие.

«Подсудимый положительно характеризуется по месту жительства, раскаялся в содеянном, ранее не судим. Суд также учитывает влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи», — отмечалось в суде.

После обвинительного приговора Сергей попал в исправительную колонию №10 в Саратове. Зимой 2017 года он заболел пневмонией, и его направили в Областную туберкулёзную больницу №1 (ОТБ-1) УФСИН по Саратовской области с подозрением на туберкулёз.

В интервью BBC Сергей Савельев рассказал, что в ОТБ-1 его привлекли к работе на компьютере. Он должен был вести и систематизировать служебную документацию, в том числе видеозаписи, сделанные на служебные видеорегистраторы. Эти устройства обязаны включать сотрудники ФСИН, пока они находятся при исполнении.

© Фото из личного архива

По его словам, со временем ему стали «доверять» и записи пыток, сделанные на служебные видеоустройства.

«Это (пытки. — RT) делают специально обученные люди из числа осуждённых... Кто-то из числа осуждённых, доверенных лиц, приходит за видеорегистратором. Исправным, хорошим, чтобы со звуком, картинкой было нормально. Чтобы заряжен был полностью», — рассказал Савельев.

Он добавил, что со временем начал копировать видеозаписи изнасилований и избиений на внешние носители и прятать на территории ОТБ-1.

Савельев уверен, что администрация учреждения была в курсе пыток, поскольку без их одобрения заключённые не могли получить служебные видеорегистраторы для таких «спецмероприятий». Эту версию ранее подтвердили RT и заключённые, ставшие жертвами пыток в ОТБ-1.

37-летний бывший заключённый Алексей, который стал жертвой изнасилования в ОТБ-1 в феврале 2020 года, узнал Сергея Савельева по фото.

«Я знал, что Сергей устроен в ОТБ на должность, но он никогда ничего не рассказывал о видеозаписях. Естественно, мы с ним не обсуждали то, что происходит в больнице. Вообще Сергей был такой «человек — серая мышка». Всё держал в себе», — рассказал Алексей в беседе с RT.

Запросил убежище

В январе этого года суд в Саратове удовлетворил прошение Савельева об условно-досрочном освобождении. Молодой человек рассказал журналистам, что при освобождении смог вынести видеоархив из ОТБ-1, потому что хорошо изучил поведение сотрудников и знал, чего от них ожидать.

После освобождения Савельев обратился к правозащитникам и сообщил о видеоархиве. Владимир Осечкин утверждает, что 24 сентября правоохранители задержали Сергея в аэропорту Санкт-Петербурга, когда он направлялся в Новосибирск, в гости к друзьям. Уже тогда его подозревали в том, что он сохранил служебные видеозаписи, уверен правозащитник.

После этого Сергей решил покинуть Россию. По его словам, из Новосибирска он прилетел в Москву, а затем на рейсовой маршрутке пересёк границу с Белоруссией. Из Минска Савельев вылетел в Стамбул, а оттуда в Тунис, где стал планировать переезд в Париж. 16 октября Сергей приземлился в аэропорту Парижа и запросил политическое убежище.

18 октября Савельева выпустили из депортационного центра. Сейчас адвокат Ауде Римайо помогает ему получить международную защиту во Франции. Сергей Савельев не вышел на связь с RT, его адвокат также не стала комментировать ситуацию.

Опрошенные RT эксперты считают, что Савельеву придётся доказывать французским властям, что он нуждается в политическом убежище.

«Наличие судимости в своей стране значения не имеет, — поясняет адвокат Евгений Шприц, работавший в Европейском суде по правам человека. — А вот то, что совершенные им действия способны вызвать угрожающее жизни преследование со стороны государственных структур, соответствует критериям политического беженца. Однако, ему придётся это доказать. Чётких критериев тут не существует — решение всегда оценочное».

С адвокатом соглашается юрист-международник, специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин.

«Хотя в Конституции Франции закреплено, что лицо должно быть преследуемым за свои действия на благо свободы, у Французской Республики есть право на выдачу убежища любому ходатайствующему. Франция может предоставить убежище лицу, если есть основания полагать, что оно подвергается реальному риску, в том числе риску пыток. Наличие уголовного прошлого вряд ли помешает получению статуса беженца», — считает юрист.

По словам Гландина, французские власти могут отказать в политическом убежище, если человека обвиняют в серьёзном общеуголовном преступлении, например, портив человечности, и он бежал от правосудия.

Адвокат Парижской коллегии адвокатов Фредерик Бело, который представляет интересы россиянина Александра Винника, оценивает шансы Савельева на получение политического убежища во Франции менее оптимистично.

«Это довольно редко происходит, потому что для предоставления политического убежища есть строгие условия. Человек должен подвергаться политическому преследованию в своей стране: со стороны властей и полиции. Он должен быть причастен к какой-либо политической деятельности и доказать, что его за неё преследуют», — поясняет RT Фредерик Бело.

Кроме того, необходимо правильно подать запрос, чтобы его проанализировала специальная комиссия, добавляет адвокат.

Сейчас Следственный комитет расследует семь уголовных дел по пяти эпизодам изнасилований и по двум эпизодам превышения полномочий с применением насилия в ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области.

Начальник больницы полковник Павел Гаценко был уволен спустя два дня после публикации видеозаписей с жестокими избиениями и изнасилованиями заключённых. Своих должностей также лишились его заместитель полковник Сергей Салов, начальник оперативного отдела майор Антон Бочков и начальник отдела безопасности подполковник Сергей Мальцев. Начальник УФСИН по Саратовской области полковник Алексей Федотов был уволен за «серьёзные просчёты» в служебной деятельности.

При этом до сих пор никому из служебных лиц не предъявили официальных обвинений, сообщила RT адвокат Снежана Мунтян, которая занимается защитой интересов заключённых в области.

«По моим данным, обвинения предъявили только пяти заключённым, все они были «активистами», которые непосредственно осуществляли пытки», — сказала адвокат.

Она добавила, что из 14 предполагаемых пострадавших от пыток восемь человек отказались обращаться в органы с заявлениями о насилии.

«Я помогала 14 предполагаемых пострадавшим составлять заявления, но обратиться в органы готовы лишь шесть. По моим данным, на заключённых оказывается давление, чтобы они отказались от претензий», — отметила собеседница RT.