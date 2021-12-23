Чекунков: «Дальневосточный квартал» позволит снизить стоимость жилья в ДФО

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Глава Минвостока Алексей Чекунков заявил, что реализация программы «Дальневосточный квартал» и увеличение объёмов строительства позволят снизить стоимость жилья на Дальнем Востоке, на которую пожаловались президенту России Владимиру Путину.
Чекунков: «Дальневосточный квартал» позволит снизить стоимость жилья в ДФО
  • РИА Новости

«Началась реализация программы поддержки проектов комплексной застройки «Дальневосточный квартал». На большие участки земли будет распространён режим территории опережающего развития, что позволит повысить экономическую эффективность девелоперских проектов», — приводит РИА Новости его слова.

Чекунков отметил, что эти меры в сочетании с увеличением объёмов строительства направлены на снижение стоимости жилья для покупателей.

Ранее во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина журналист из Владивостока спросила у президента о механизме сдерживания роста цен на жильё в Приморье.

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