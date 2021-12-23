Чекунков: «Дальневосточный квартал» позволит снизить стоимость жилья в ДФО

Глава Минвостока Алексей Чекунков заявил, что реализация программы «Дальневосточный квартал» и увеличение объёмов строительства позволят снизить стоимость жилья на Дальнем Востоке, на которую пожаловались президенту России Владимиру Путину.

«Началась реализация программы поддержки проектов комплексной застройки «Дальневосточный квартал». На большие участки земли будет распространён режим территории опережающего развития, что позволит повысить экономическую эффективность девелоперских проектов», — приводит РИА Новости его слова.

Чекунков отметил, что эти меры в сочетании с увеличением объёмов строительства направлены на снижение стоимости жилья для покупателей.

Ранее во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина журналист из Владивостока спросила у президента о механизме сдерживания роста цен на жильё в Приморье.