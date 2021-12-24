«Идеология ненависти»: как на Украине продолжают прославлять коллаборационистов

На Украине представлена новая система военных наград, в дизайне которых использована символика Украинской повстанческой армии (УПА)*. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный назвал создание новых медалей и орденов «историческим событием», которое будет способствовать развитию «национальной военной идентичности» Украины. Аналитики напоминают, что в последние годы украинская национальная идеология тесно связана с реабилитацией нацистских идей. При этом, по мнению экспертов, такая тенденция в определённой степени импонирует западным партнёрам Киева, которым выгодно иметь лояльного «сателлита».

Новые боевые награды, представленные на Украине, содержат символику Украинской повстанческой армии (УПА)*. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Новая система военных наград была представлена 23 декабря в киевском центре поддержки ветеранов боевых действий Veteran Hub.

«Сейчас происходит историческое для ВСУ событие. Я поддерживаю развитие национальной военной идентичности. Важно коренным образом менять наше войско, чтобы оно полностью отличалось от противника и соответствовало нашим историческим традициям и современным европейским подходам», — заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, новая система наград «разработана на основе национальных боевых традиций с учётом опыта наградных систем стран-партнёров».

«Предложены новые знаки отличия для главнокомандующего — это некий синтез военной символики древней Руси, казацкой Украины, Украинской народной республики и Украинской повстанческой армии*, западного опыта, но с современным содержанием и назначением — надлежащего чествования военнослужащих и работников вооружённых сил Украины за мужество и героизм в борьбе с российской агрессией, весомый личный вклад в развитие украинской армии», — говорится на странице Генштаба в Facebook.

Пособники фашистов

Напомним, УПА существовала как боевое подразделение Организации украинских националистов (ОУН). Последняя была основана в 1929 году на конгрессе украинских националистов в Вене. Её целью была задекларирована борьба с Польшей и СССР, а также создание национального украинского государства на территориях, населённых украинцами. Будущее государство должно было стать националистической диктатурой: ради достижения своей цели ОУН использовала любые методы, включая террор. Однако в 1938 году советский разведчик Павел Судоплатов ликвидировал лидера ОУН Евгения Коновальца, и организация распалась на две фракции. Одну из них возглавил Степан Бандера. Как отмечают историки, уже на тот момент руководство обоих подразделений ОУН плотно сотрудничало с германским абвером и планировало провести на Украине этнические чистки против поляков, русских и евреев.

Участники марша националистов в Киеве

РИА Новости

По данным экспертов, в апреле 1940 года обе фракции ОУН приняли декларацию верности Третьему рейху. В 1941 был сформирован «Украинский легион», который вскоре был разделён на два полка — «Нахтигаль» и «Ролан». УПА была основана уже в 1942 году и поначалу действовала под командованием Дмитрия Клячкивского, а позже — Романа Шухевича. В 1943 году в Львове было объявлено о создании в Галиции отдельной эсэсовской дивизии, в которую стали активно записываться украинские националисты, связанные с ОУН.

Националисты из ОУН-УПА провели множество этнических чисток — расправы над польскими поселенцами начались в 1942 году и быстро приобрели характер массового геноцида. В 1943 году произошли события, которые впоследствии стали известны как «Волынская резня». Боевики ОУН-УПА атаковали жестоко убивали всех подряд, включая стариков и детей. Радикалы практиковали пытки, грабежи и изнасилования.

Преступный характер ОУН-УПА был впоследствии отражён в материалах Международного военного трибунала — Нюрнбергского процесса.

Организация украинских националистов была признана одной из коллаборационистских сил в оккупированной Европе, которые сотрудничали с нацистами. Организация напрямую причастна к преступлениям, которые в годы Второй мировой войны на территории Украины совершали гитлеровцы и их пособники.

Современные бандеровцы

Однако, несмотря на доказательства причастности ОУН-УПА к преступлениям против мирного населения и открытое сотрудничество с фашистской Германией, официальный Киев продолжает чествовать эту организацию. Так, в 2007 году Роману Шухевичу было посмертно присвоено звание героя Украины указом Виктора Ющенко, который занимал в то время пост президента. В 2010 году аналогичное звание было посмертно присвоено и Степане Бандере за «отстаивание национальной идеи» и «героизм» в борьбе за украинскую независимость.

В 2011 году решением Высшего административного суда Украины эти указы были отменены. Однако после «майдана» кампания по героизации ОУН-УПА развернулась с новой силой. В 2014 году Пётр Порошенко, занимавший пост президента страны, пописал указ о новом государственном празднике — Дне защитника Украины. Дата его проведения — 14 октября — совпала с днём образования УПА. В эту дату украинские радикалы проводят марши.

Как напоминает в интервью RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, на Украине в результате государственного переворота к власти пришли люди, которые ассоциируют себя с приспешниками фашистов, а не с миллионами украинцев, сражавшихся с врагом в рядах Красной армии.

«К сожалению, сейчас на Украине стали обыденным явлением мемориальные мероприятия в честь Бандеры и Шухевича, в их честь называются улицы и открываются монументы. Чествуются и боевики УПА, которые были коллаборационистами и просто убивали ни в чём не повинных людей разных национальностей, в том числе и тех же украинцев», — говорит Шаповалов.

По мнению военного историка Бориса Юлина, идеологии, базирующиеся исключительно на национализме, всегда порождают радикализм. Именно такой политической линией руководствовались ОУН-УПА, а также некоторые современные украинские политики.

«Сегодня вся украинская идентичность строится вокруг украинского национализма, а это и Бандера, и Петлюра, и УПА… Текущая национальная идеология на Украине сегодня тесно связана с реабилитацией и восхвалением нацистов начала прошлого века», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Пётр Порошенко

AP

© Efrem Lukatsky

Кроме того, Пётр Порошенко в 2018 году подписал закон о наделении статусом ветеранов бывших боевиков ОУН-УПА, принимавших участие в боевых действиях на стороне нацистской Германии. В пояснительной записке к законопроекту эти люди именовались «участниками борьбы за независимость Украины».

По словам Бориса Юлина, хотя фашизм и был единогласно осуждён мировым сообществом, украинские последователи нацистов уверены в собственной безнаказанности.

«Западу выгодно иметь послушного сателлита, готового воевать с противниками НАТО до последнего украинца, если потребуется. И Запад никогда не отдавал приоритет идеологии перед своими прагматичными целями», — пояснил Юлин.

При этом аналитики сходятся во мнении, что активное использование националистической риторики может в итоге привести к нежелательным геополитическим последствиям для официального Киева, который не вынес уроков из истории XX века.

«Хотя сегодня повторение мрачных событий тех лет кажется чем-то невероятным, взвинчивание националистической пропаганды может довести страну до ужасных последствий. На территории Украины с 2014 года уже наблюдалось множество проявлений ненависти и межнациональной розни по отношению и к русским, и к представителям других национальностей. И это несмотря на то, что большинство украинцев эту идеологию ненависти не разделяют», — резюмировал эксперт.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).