«Гитлеру нужна была только территория»: почему провалилась попытка бандеровцев создать собственное государство

80 лет назад представители Организации украинских националистов (ОУН)* провозгласили создание украинского государства. «Суверенная украинская власть» должна была действовать совместно с нацистской Германией под руководством Адольфа Гитлера, создавая «новый порядок» в Европе и мире. Однако, по словам историков, инициативу по созданию суверенного государства немцы не поддержали, потому что Берлину нужны были только территории СССР, а украинских националистов германское руководство рассматривало исключительно как исполнителей «грязной работы».

30 июня 1941 года на «законодательном собрании» бандеровской фракции во Львове был зачитан «Акт провозглашения украинского государства». Согласно этому документу, новая украинская власть должна была строить «новый порядок» в Европе и мире вместе с нацистской Германией под управлением её вождя Адольфа Гитлера. Но нацистское руководство эту идею не поддержало. Территория Украины была поделена на владения Третьего рейха и Румынии, а украинские националисты — задействованы в коллаборационистских формированиях.

УВО и ОУН

По словам историков, на фоне революционных событий 1917 года и последовавшей за ними Гражданской войны национал-популистские силы на Украине пытались создать сначала автономию в составе России, а затем — независимую Украинскую народную республику (УНР). При этом они пользовались покровительством сначала Германии, а затем Польши, но не смогли заручиться поддержкой местного населения.

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«На территории исторических Малороссии, Подолья, Новороссии, Слобожанщины и Донбасса советским руководством была создана Украинская Советская Социалистическая Республика, а Волынь и Галиция в результате захвачены Варшавой. Часть сторонников УНР в итоге перешла на сторону большевиков, а другие оказались на польских территориях или эмигрировали в Европу. В 1920 году униженные поражением эмигранты, придерживавшиеся радикального национализма, образовали в Праге Украинскую войсковую организацию (УВО), которая в 1929 году на конгрессе в Вене была преобразована в Организацию украинских националистов (ОУН)* во главе с Евгением Коновальцем», — рассказывает действительный член Академии военных наук РФ, доктор политических наук Андрей Кошкин.

По его словам, руководство УВО начало сотрудничать с немецкими спецслужбами, а после прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера ОУН стала ещё более активно взаимодействовать с нацисткой разведкой. Как отмечает эксперт, это подтверждается многочисленными документами, в том числе материалами допросов сотрудников спецслужб Третьего рейха.

В 1930-е годы главным противником ОУН стали польские власти, поэтому члены организации регулярно устраивали акты террора и саботажа, направленные против поляков и еврейского населения Западной Украины. После убийства оуновцами министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого польское руководство провело массовые аресты украинских националистов на своей территории.

В 1938 году Евгений Коновалец был ликвидирован в Роттердаме сотрудником НКВД Павлом Судоплатовым. После смерти лидера организации ОУН возглавил его родственник — Андрей Мельник.

В начале 1939 года часть украинских националистов, по словам историков, оскорбилась поведением Гитлера, когда тот одобрил оккупацию Венгрией Закарпатья, однако на политической позиции ОУН в целом это никак не сказалось.

«Оуновцы не видели никакого другого пути, кроме как работать на германских нацистов», — подчеркнул Андрей Кошкин.

Как отметил в беседе с RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, украинские националисты активно сотрудничали с нацистами в период захвата Германией Польши.

«Изначально поводом для начала войны в 1939 году нацисты рассматривали вариант использования организованного ими же украинского восстания в Польше. Германии в этом случае отводилась роль якобы защитника национальных меньшинств. Но от этой идеи отказались на фоне заключения договора с СССР о ненападении», — рассказал RT директор фонда «Историческая память» Александр Дюков.

Степан Бандера

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В 1939 году германское командование освободило из польских тюрем радикально настроенных функционеров Организации украинских националистов, включая Степана Бандеру, руководившего ранее оуновским подпольем на Западной Украине и приговорённого к пожизненному заключению за террористическую деятельность.

В 1940 году в ОУН произошёл раскол: от организации отделилась радикальная фракция, объявившая о создании «Революционного провода». Позже, когда её возглавил Бандера, организация стала именоваться ОУН (б). И Мельника, и Бандеру гитлеровские спецслужбы привлекли к сотрудничеству в качестве агентов. Немецкая разведка намеревалась примирить своих осведомителей между собой, но эти попытки не увенчались успехом.

Неудавшееся государство

По словам историков, сотрудничество двух группировок с Берлином стало еще более активным на фоне подготовки Германии к войне с Советским Союзом — на нужды своих организаций Бандера и Мельник получили от Третьего рейха по 2,5 млн марок. Кроме того, немцы пообещали предоставить оуновцам оружие для действий против СССР.

Как отметил Михаил Мягков, перед началом Великой Отечественной войны бандеровцы открыто декларировали лозунги, призывающие к расправе над русскими и евреями.

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В начале 1941 года при абверовском полку специального назначения «Бранденбург 800» были созданы укомплектованные украинскими националистами батальоны «Роланд» и «Нахтигаль».

За несколько дней до нападения на СССР германское командование подготовило специальные задания для оуновцев, включавшие, в частности, повреждение линий связи, поджоги, убийства командиров Красной армии и комиссаров, а также другие диверсионные действия. Кроме того, оуновцев привлекли к караульной службе и выполнению военно-строительных задач.

23 июня 1941 года сторонники Бандеры отправили в рейхсканцелярию меморандум, в котором заверили Гитлера в своей преданности и дружбе.

29 июня во Львов вступили подразделения полка «Бранденбург 800», включая батальон «Нахтигаль». На следующий день сторонники ОУН (б) устроили в городе «законодательное собрание украинских земель», на котором заместителем Бандеры Ярославом Стецько был зачитан «Акт провозглашения украинского государства». В нём шла речь об установлении «суверенной украинской власти».

«Акт провозглашения украинского государства»

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«Новосоздающееся Украинское Государство будет действовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создаст новый порядок в Европе и в мире», — говорилось в документе.

Сторонники Бандеры приветствуют нацистов

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По словам Михаила Мягкова, в дни провозглашения банедровцами «украинского государства» активисты ОУН, которые вместе с немцами прибыли из Кракова, и оуновцы, жившие во Львове, организовали в городе жестокий еврейский погром.

«Погром сопровождался чудовищными издевательствами. Людей били, резали, убивали, женщин при этом публично раздевали догола. По некоторым подсчётам, всего за два дня были убиты до 4 тыс. мирных жителей Львова. Наряду с евреями убивали также поляков. Всё это отражало звериный облик бандеровского национализма», — сказал эксперт.

Плакаты в честь Гитлера и Бандеры на Западной Украине

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Как отмечают историки, несмотря на явное стремление руководства ОУН выслужиться перед нацистами, руководство Третьего рейха отреагировало на инициативу бандеровцев по созданию собственного государства довольно холодно.

«Гитлеру нужна была только территория. Славян — русских, украинцев, поляков и других — он считал расово неполноценными. Ему нужна была покорность и выполнение разного рода «грязных работ» на оккупированных территориях», — рассказывает Михаил Мягков.

Ярослав Стецько

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Как уточнил Андрей Кошкин, гитлеровцы даже не допускали мысли о том, чтобы воспринимать украинских националистов как равных себе.

3 июля 1941 года немецкие функционеры провели беседу с оуновцами в Кракове — украинских националистов обвинили в нарушении законов военного времени. Два дня спустя Бандера и несколько человек из его окружения были отправлены в Берлин под домашний арест. В сентябре лидер ОУН (б) был помещён в тюрьму, а в 1942 году (по некоторым данным в 1943-м) — в концлагерь, где, по словам историков, содержался в привилегированных условиях. При этом официально арестован Бандера был не за политическую деятельность, а за то, что попытался присвоить выделенные ему на финансирование подполья средства, которые пришлось изымать с одного из его счетов в швейцарском банке.

Львовский погром

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«Несмотря на арест своего лидера, оуновцы спокойно продолжали сотрудничать с нацистами. Их массово привлекали к карательным операциям и казням. Точно оценить количество их жертв сегодня сложно. Но речь может идти о миллионах людей. Часто немцы отдавали приказ, а тащили жертв к расстрельным рвам уже бандеровцы. При этом ОУН не забывала принимать новые документы, восхваляющие гитлеризм. Идеи «государственности» забылись, как досадное недоразумение, и вновь были подняты на уровне пустых разговоров только на фоне поражений Третьего рейха», — подытожил Андрей Кошкин.





* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).