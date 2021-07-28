«Отомстить красноармейцам за Победу над фашизмом»: как на Украине продолжается борьба с памятниками советским воинам

В Москве отреагировали на завершение сноса Монумента боевой славы во Львове. Замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов назвал действия местных властей «циничным актом государственного вандализма», напомнив, что в ходе освобождения Западной Украины погибли 65 тыс. советских солдат. Работы по демонтажу элементов ансамбля в честь подвига Красной армии стартовали в 2019 году под предлогом его аварийного состояния. Как отмечают во внешнеполитическом ведомстве, Киев использует любые предлоги для уничтожения памятников, посвящённых Великой Отечественной войне, и потворствует вандалам. Эксперты объясняют такой курс властей стремлением фальсифицировать историю. Однако подобная активность не приносит руководству Украины политических очков и лишь углубляет раскол в обществе, говорят аналитики.

Накануне в МИД РФ назвали «циничным актом государственного вандализма» демонтаж во Львове Монумента боевой славы советских Вооружённых сил.

«Работы по его сносу, начавшиеся ещё в 2018 году, привели к демонтажу не только статуи советского солдата, но и памятника львовской Родины-матери, который был перемещён в музей «Территория террора». В дальнейших планах местных властей — демонтаж масштабной копии ордена Отечественной войны, являющейся центральным элементом мемориала-захоронения «Марсово поле» во Львове», — говорится в комментарии заместителя директора Департамента информации и печати внешнеполитического ведомства Александра Бикантова.

По его словам, снос Монумента боевой славы вызван «планомерными попытками фальсифицировать героическую историю народов Украины и всех других стран бывшего Советского Союза».

«Складывается впечатление, что современные украинские нацисты пытаются взять реванш и отомстить погибшим красноармейцам за их Победу над фашизмом, включая сокрушительный разгром дивизии СС «Галичина» в битве за Броды», — говорится в заявлении Бикантова.

Дипломат напомнил, что в ходе освобождения Львова и других городов Западной Украины от нацистской оккупации погибли 65 тыс. красноармейцев, 3,5 тыс. из которых похоронены рядом с Монументом боевой славы: «Призываем руководство Украины выполнять свои обязательства по их сохранению и защите в соответствии с собственным национальным законодательством и международными договорами, включая Соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

«Неонацистские игры»

«Монумент Боевой славы советских Вооружённых сил» был установлен во Львове в 1970 году. Он представлял собой ансамбль из 30-метровой стелы, массивной стены с фигурами воинов советской армии и двух центральных скульптур, символизирующих солдата и Родину-мать. В создании памятника участвовали скончавшийся во Львове два года назад архитектор Аполлон Огранович, местные художники Эммануил Мисько, Дмитрий Крвавич и Ярослав Мотыга.

Монумент располагался в Центральном парке культуры и отдыха. Незадолго до демонтажа он обозначался администрацией города как «единственный сохранившийся во Львове памятник тоталитарной эпохе».

Центральные скульптуры Монумента боевой славы во Львове

РИА Новости

© Б. Криштул

23 февраля 2018 года исполнительный комитет Львовского горсовета утвердил решение «О принятии мер по устранению аварийности Монумента боевой славы советских Вооружённых сил на ул. Стрыйской». В частности, в противоаварийных работах нуждалась стела. Однако документ не предполагал полноценного ремонта ансамбля. Власти решили поставить ограждения и устроить конкурс на обустройство пространства на пересечении улиц, где на тот момент располагался памятник.

В феврале 2019 года стартовали работы по демонтажу 30-метрового изваяния под предлогом его высокой аварийности. Снятые со стелы барельефы были переданы в музей «Территория террора», посвящённый периоду 1930—1950-х годов. В ночь на 3 марта стела была окончательно разобрана.

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В апреле 2021 года подрядная организация, нанятая администрацией Галицкого района, начала демонтаж фигур советских солдат. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что львовские власти «приступили к окончательному разрушению Монумента славы». По её словам, организаторы сноса памятника играют в «неонацистские игры, забывая прошлое и пытаясь исказить собственную историю».

22 июля львовские чиновники отчитались о сносе двух центральных скульптур. Они также будут переданы музею «Территория террора». На месте ансамбля и прилегающего к нему пространства власти намерены создать зону с велодорожками, канатной дорогой и подземным паркингом.

В беседе с RT профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев предположил, что основной груз ответственности за уничтожение Монумента боевой славы несёт мэр Львова Андрей Садовой. По словам политолога, он широко известен на Украине из-за героизации националистических коллаборационистских формирований, действовавших на оккупированных Третьим рейхом территориях.

«Это далеко не единственная выходка Садового, который многое сделал для возвеличивания раздавленных Красной армией нацистских пособников. Безусловно, он главный вдохновитель сноса. Но невозможно проигнорировать и безучастную позицию самих львовян, отсутствие всякого сопротивления этому вандализму», — рассуждает Матвейчев.

В комментарии RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко объяснил пассивность львовян, в том числе старшего поколения, следствием пропаганды культа дивизии СС «Галичина», агрессивного навязывания антисоветского и русофобского взгляда на историю Украины.

«Политика львовских властей заключается в навязывании представления о том, что нацистская Германия была фактически союзником «борцов за независимость Украины» во времена Второй мировой войны. Если говорить про Садового — он отъявленный бандеровец. И, к сожалению, пользуется большой популярностью в городе, учитывая, что его несколько раз переизбирали мэром», — пояснил Ищенко.

Кощунственные акции

Как говорится в докладе МИД РФ «О ситуации с правами человека на Украине», украинские власти используют разнообразные предлоги для обоснования сноса памятников Красной армии. Один из них — принятый в 2015 году пакет законов о декоммунизации, запрещающий демонстрацию советской символики. В рамках его исполнения было снесено около 2,5 тыс. монументов социалистической эпохи.

«Пакет законов о «декоммунизации» положил начало многочисленным акциям по сносу памятников деятелям советского периода. Несмотря на то что законом всё же предусмотрено исключение для памятников героям Второй мировой войны, на практике это положение игнорируется и государственными учреждениями, и праворадикалами», — констатируется в документе внешнеполитического ведомства.

Также, по информации МИД РФ, после принятия законов о декоммунизации со стороны праворадикальных группировок существенно выросло число актов вандализма по отношению к памятникам советским военачальникам.

Снос радикалами бюста маршала Георгия Жукова в Харькове

РИА Новости

Так, в Киеве неоднократно оскверняли монумент генералу Красной армии, Герою Советского Союза Николаю Ватутину. В ноябре 2019 года украинские националисты вырезали из стены военкомата в Одессе бронзовый барельеф Георгия Жукова и потоптались на нём ногами. При этом в Минобороны Украины заявили, что у ведомства нет претензий к вандалам. В феврале 2020 года радикалы демонтировали барельеф советского маршала со стены студенческого общежития.

В начале июня 2019 года националисты в ходе пикета против съезда в Харькове движения «Доверяй делам» снесли бюст Жукова. Полиция не стала препятствовать вандалам, хотя и пострадала от распылённого ими слезоточивого газа. Геннадий Кернес, занимавший тогда пост мэра города, осудил действия радикалов и заявил, что памятник будет восстановлен и возвращён на постамент. Своё обещание он сдержал, но в мае 2020 года бюст вновь осквернили, облив краской.

Также нападениям подвергались памятники воинам и полководцам Красной армии в Тернопольской, Закарпатской, Донецкой областях. 5 сентября 2019 года вандалы осквернили мемориал в виде ордена Великой Отечественной войны на Марсовом поле во Львове.

«Подобные случаи фиксируются украинскими правоохранителями и вносятся в единый реестр досудебных расследований, однако участники этих кощунственных акций к ответственности не привлекаются. Практически получается, что украинские официальные лица своими действиями оправдывают вандалов», — отмечается в докладе МИД РФ.

Наряду с этим, как говорится в документе, власти Украины потворствуют героизации коллаборационистов, продолжают возводить памятники и мемориальные знаки в честь боевиков ОУН-УПА*, а также «воздавать почести дожившим до сегодняшнего дня бывшим нацистам».

По мнению Олега Матвейчева, процессы, которые наблюдаются на Украине, можно охарактеризовать как «ползучую фашизацию». Эксперт отметил, что мемориалы ВОВ неугодны постмайданным властям, потому что напоминают о подвигах Красной армии и разгроме коллаборационистских формирований.

«Всякое напоминание о Победе, о том, что украинских пособников Гитлера разгромили, всё это нынешнему руководству Украины поперёк горла. Эту память, по их мнению, необходимо стереть, и потому находятся любые предлоги для сноса памятников и оправдания тех, кто надругался над мемориалами, которые для любого нормального человека должны быть неприкосновенными», — констатировал Матвейчев.

По его словам, подобная политика властей лишь углубляет раскол украинского общества, так как задевает чувства граждан, которые чтят память о победе в Великой Отечественной войне.

«С победой на выборах Владимира Зеленского у значительной части, прежде всего русскоязычной, появилась надежда, что пропаганда бандеровской идеологии и нападки на праздник 9 Мая если не прекратятся, то хотя бы не будут такими мощными. Однако этого не произошло. На мой взгляд, Зеленский таким образом предал своих избирателей и своего деда-фронтовика, растворившись в русофобской антисоветской конъюнктуре», — говорит Матвейчев.

Акция националистов в честь дня рождения Степана Бандеры

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Политолог Александр Дудчак, в свою очередь, считает, что большую долю ответственности за ситуацию с монументами Красной армии несут западные государства. В комментарии RT эксперт заявил, что США и ЕС рассматривают процесс переписывания истории Украины как один из инструментов противодействия России.

«С теми, кто оскорбляет память Красной армии, уничтожившей нацизм, не может быть никакого примирения. Но мы наблюдаем, как Запад, в том числе Европа, которую освобождали советские войска, игнорирует, а порой и потворствует тому, что происходит сейчас на Украине. Самое главное, чтобы это раздражало Россию. В этом цель политики Запада», — подчеркнул Дудчак.

В то же время, как полагает эксперт, снос памятников Красной армии и фальсификация событий Великой Отечественной войны не приносят нынешним властям Украины ощутимых политических бонусов.

«Всей этой бурной антисоветской и антироссийской деятельностью украинское руководство рассчитывает к тому же отвлечь внимание общества от насущных социально-экономических тягот — роста цен в магазинах, мизерных доходов, размеров платежей за услуги ЖКХ. Да, где-то такой нехитрый ход срабатывает, но что будет со страной дальше? От этих проблем всё равно не убежать», — резюмировал Дудчак.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).