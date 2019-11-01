«На законных основаниях»: в Одессе националисты позировали на фоне поверженного Жукова

Украинские националисты вырезали из стены одесского военкомата бронзовый барельеф Георгия Жукова и устроили фотосессию, наступая ногами на памятник маршалу, сообщает «СТРАНА». Прохожие вызвали полицию, но, как выяснилось, молодчики действовали на вполне законных основаниях: у них имелась бумага, согласно которой украинские военные не возражают против демонтажа.

31 октября в Одессе националисты демонтировали бронзовый барельеф маршала Георгия Жукова со здания военкомата. Как пишет «СТРАНА», прохожие вызвали полицию, но участники демонтажа показали бумагу из Минобороны, в которой ведомство сообщило, что не возражает против сноса памятника, попросив лишь, чтобы его затемв целости передали в музей.

В итоге работы были продолжены, а после демонтажа один из его участников похвастался в Facebook фото, где стоит ногами на лежащем на земле барельефе.

Георгий Жуков в народе получил прозвище Маршал Победы, поскольку благодаря его командованию территории СССР были освобождены от немецко-фашистских войск. При этом Жуков не должен попадать под закон о декоммунизации, так как он относится к героям Второй мировой войны, для которых закон делает исключение. Но националистов это не останавливает. Они ссылаются на то, что Жуков был членом ЦК КПСС и министром обороны Советского Союза.

Как напоминает издание, это уже не первый случай демонтажа памятников Жукову в Одессе. В 2014 году неизвестные похитили бюст маршала на углу проспектов Небесной сотни и Глушко. А спустя три года гипсовый бюст, который поставили на месте украденного, демонтировали националисты. Сначала бюст повесили над Деволановским спуском, а затем разбили молотом.

Но Одесса — не единственный город, где снесли памятник Георгию Жукову. Например, в этом году радикалы демонтировали памятник маршалу под Киевом. А вот в Харькове власти не только восстановили памятник советскому военачальнику, но и вернули его имя одному из городских проспектов. При этом Украинский институт национальной памяти потребовал открыть уголовное дело из-за восстановления в Харькове бюста маршала Жукова.