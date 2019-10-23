Das Erste: в Дании маяку приделали колёса, чтобы спасти от эрозии почв и падения в море

Из-за эрозии почв самому известному маяку на датском полуострове Ютландия грозило обрушение в море, поэтому власти выделили около €700 тыс. на спасение башни. Весящий порядка 700 тонн Рубьерг Кнуд поставили на колёса и передвинули по специальным рельсам подальше от края обрыва. За «переездом» достопримечательности собрались проследить множество путешественников и местных жителей.

Когда-то маяк Рубьерг Кнуд находился в 200 м от моря, но из-за эрозии прибрежных почв сейчас он оказался на краю обрыва, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Поэтому колосса весом в 700 тонн было решено переместить.

Это переезд особого рода: 118-летний маяк Рубьерг Кнуд находился в движении с 9 утра. Сантиметр за сантиметром башня из серого камня высотой 23 м медленно перемещалась от края обрыва. Предварительно строительная компания укрепила фундамент постройки крупными и мощными стальными балками. Затем при помощи крана строение поставили на специальные ролики и опустили на рельсы.

После этого гидравлические прессы начали перемещать маяк весом около 700 тонн на новое для него место. «Весь мыс возник во времена ледникового периода, — пояснил руководитель проекта. — Геологические пласты здесь располагаются практически отвесно. А маяк стоит совсем рядом с краем обрыва. Из-за этого есть много небезопасных моментов». К примеру, поначалу присутствовал риск, что башня опрокинется при попытке её приподнять.

Сейчас перед маяком Рубьерг Кнуд находится участок земли в 70 м шириной. Национальное ведомство по охране природы хочет передвинуть его как можно дальше от береговой линии.

Как отмечает Das Erste, маяк не функционирует с 1968 года, однако он входит в программу по защите памятников и считается самой известной достопримечательностью полуострова Ютландия.

Соответственно, велик и наплыв посетителей, подчёркивает немецкий телеканал. Тысячи желающих посмотреть на маяк с раннего утра выстроились вдоль выставленной на время работ оградительной решётки и наблюдали за каждым сантиметром пути маяка Рубьерг Кнуд. В их число входит и Биргит Фредериксен. «Мы переехали сюда в 1962 году. Я жила тут с моим отцом, матерью и обеими моими сёстрами-близнецами круглый год. Так что я выросла в этой большой песочнице», — рассказала женщина.

Местные власти на севере Ютландиии с самого начала рассчитывали на большое число желающих понаблюдать за переездом маяка. В связи с этим было организовано больше вариантов мест, где можно остановиться на ночь, а также пущены специальные автобусы. На больших информационных плакатах любой интересующийся происходящим может получить полные данные о том, как осуществляется переезд маяка.

«Это же замечательно! — считает каменщик, участвовавший в планировании и подготовке переезда. Общественный интерес к этому событию его только радует. — Мы рассчитывали на то, что сегодня здесь будут некоторые заинтересованные посетители». В преддверии этого события о перемещении маяка много говорили. «Но того, что в итоге сегодня здесь будет так много людей, я всё-таки не ожидал. Особенно много гостей и репортёров тут из Германии. Я считаю, это здорово!» — поделился он с журналистами Das Erste.

К вечеру маяк должен добраться до своего нового места. Там строительная фирма удалит стальные балки из фундамента и вроет его в почву. Как отмечает немецкий телеканал, переезд маяка Рубьерг Кнуд — дорогостоящий процесс. В бюджете Дании на него выделено примерно €700 тыс. Местные власти надеются, что по завершении процесса у них останется немного средств, чтобы покрасить маяк после переезда, передаёт Das Erste.